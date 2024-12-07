Эти приложения сэкономят заряд вашего телефона при отключении света

Есть и на iOS, и на Android

В условиях регулярных отключений света многих беспокоит экономия заряда батареи и ее оптимизация. В этом вопросе помогут не только встроенные функции смартфона, но и специальные приложения.

Они помогают остановить процессы, потребляющие больше энергии. "Телеграф" расскажет о приложениях для экономии заряда для iOS и Android.

Обычно они помогают мониторить батареи, анализировать расход энергии, сообщают о низком уровне заряда и т.д.

Отмечаем, что операционные системы Android и iPhone оснащены собственными функциями энергосбережения, однако приложения для экономии батареи значительно расширяют их функциональность и удобство.

Какие приложения есть на Android

AccuBattery

Оно экономит заряд батареи и продлевает срок ее службы. Это приложение использует передовые технологии для измерения емкости батареи, отображения информации о ее использовании в режиме реального времени и защиты батареи устройства от повреждений.

Greenify

Это приложение позволяет максимально экономить заряд батареи на Android 6 и более поздних версиях. Оно не дает телефону разряжаться при установке различных приложений. С ним можно определить некорректно работающие программы и перевести их в спящий режим.

Какие приложения есть на iOS

Battery Saver — Power Master

Оно выполняет функцию экономии заряда батареи и управления питанием. Это профессиональный инструмент для проверки заряда батареи, который позволяет точно визуализировать детали аккумулятора и дополнительный уровень защиты.

Battery HD+

Это приложение можно использовать на iPhone, iPad и Apple Watch. Оно считается одним из лучших мониторов батареи, доступных в настоящее время. Помимо уведомлений о заряде и графиках использования, приложение также имеет виджет.

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