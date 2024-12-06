Зарядка телефону під час відключень світла: що робити, аби батарея служила довше

Простими порадами ділимося у матеріалі.

В Україні через обстріли енергетичної інфраструктури тривають аварійні та планові відключення електроенергії. У таких умовах зарядка телефону стає актуальною проблемою для багатьох громадян. Однак неправильне використання батареї може значно скоротити її термін служби.

Як заряджати пристрій, не пошкоджуючи акумулятор? "Телеграф" розповість більш детальніше.

Як заряджати телефон без шкоди для батареї

Заряджайте частково, а не повністю. Не потрібно доводити заряд до 100%. Оптимальним є рівень заряду від 20% до 80%. Це дозволяє уникнути перенапруги акумулятора, що негативно впливає на його довговічність.

Не допускайте повного розряду. Уникайте ситуацій, коли телефон повністю розряджається до 0%. Такий режим розряду завдає шкоди літій-іонним батареям, які використовують у ресурсах сучасних телефонів.

Використовуйте якісні зарядні пристрої. Переконайтеся, що зарядний пристрій має відповідний сертифікат безпеки і стабільно видає напругу. Дешеві зарядки без сертифікації можуть пошкодити акумулятор або навіть коротке замикання.

Розумно використовуйте повербанки. Повербанк — ваш найкращий друг під час відключення світла. Проте заряджайте його вчасно, коли є електрика, і не дозволяйте батареї пристрою повністю розряджатися. Уникайте перегріву повербанку, зберігаючи його у сухому і прохолодному місці.

Економте заряд телефону

Вимикайте непотрібні фонові програми.

Увімкніть енергозберігаючий режим.

Зменшуйте яскравість екрана.

Використовуйте Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо вони не потрібні.

Не залишайте телефон у зарядці без нагляду. Коли з'являється світло, у багатьох з'являється звичка залишити телефон на зарядці "про всяк випадок". Це небезпечно, особливо якщо напруга в мережі нестабільна. Використовуйте мережеві фільтри для захисту техніки.

Раніше "Телеграф" писав про функцію, яка заощадить майже половину заряду смартфона.