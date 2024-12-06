Зарядка телефона при отключениях света: что делать, чтобы батарея служила дольше

Простыми советами делимся в материале

В Украине из-за обстрелов энергетической инфраструктуры продолжаются аварийные и плановые отключения электроэнергии. В таких условиях зарядка телефона становится актуальной проблемой многих граждан. Однако неправильное использование батареи может значительно сократить срок службы.

Как заряжать устройство без повреждения аккумулятора? "Телеграф" расскажет более подробно.

Как заряжать телефон без ущерба для батареи

Заряжайте частично, а не полностью. Не нужно доводить заряд до 100%. Оптимален уровень заряда от 20% до 80%. Это позволяет избежать перенапряжения аккумулятора, что отрицательно сказывается на его долговечности.

Не допускайте полного разряда. Избегайте ситуаций, когда телефон полностью разряжается до 0%. Такой режим разряда наносит ущерб литий-ионным батареям, которые используются в ресурсах современных телефонов.

Используйте высококачественные зарядные устройства. Убедитесь, что зарядное устройство имеет сертификат безопасности и стабильно выдает напряжение. Дешевые зарядки без сертификации могут повредить аккумулятор или даже короткое замыкание.

Разумно используйте повербанки. Повербанк – ваш лучший друг при отключении света. Однако заряжайте его вовремя, когда есть электричество, и не разрешайте батареи устройства полностью разряжаться. Избегайте перегрева повербанка, храня его в сухом и прохладном месте.

Экономьте заряд телефона

Выключайте ненужные фоновые приложения.

Включите энергосберегающий режим.

Уменьшите яркость экрана.

Используйте Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если они не требуются.

Не оставляйте телефон в зарядке без присмотра. Когда появляется свет, у многих появляется привычка оставить телефон на зарядке "на всякий случай". Это опасно, особенно если напряжение в сети нестабильно. Используйте сетевые фильтры для защиты техники.

Ранее "Телеграф" писал о функции, которая сэкономит почти половину заряда смартфона.