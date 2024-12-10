Как продлить время работы смартфона на одном заряде: несколько практических советов

Помогут простые действия

В условиях регулярных отключений света важно, чтобы телефон мог работать на одной зарядке как можно дольше. Есть несколько способов увеличить время автономной работы смартфона.

Самым действенным инструментом для оптимизации использования заряда батареи на Android-устройствах является режим энергосбережения, пишет itechua. Однако есть и дополнительные способы сэкономить заряд.

Ключевую роль в уменьшении потребления энергии играет настройка яркости дисплея. Это можно сделать двумя способами – в ручном режиме, или включить автоматическую адаптацию к условиям освещения. В смартфонах с OLED-экранами снизить потребление энергии можно применив темное оформление интерфейса.

Существенно продлить автономность поможет отключение функций, которые не используются прямо сейчас – Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Также снижает расход заряда переход на сеть 2G, хотя это значительно ограничивает скорость передачи данных.

Кроме того, важно следить, чтобы аккумулятор не перегревался, так как это ускоряет разрядку и сокращает срок службы аккумулятора. Для сохранения ресурса батареи рекомендуется использовать только оригинальные зарядные устройства.

Однако такая возможность есть не всегда. Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать зарядное устройство, чтобы быстро заряжал телефон и не вредил батарее.