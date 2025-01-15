82-летняя путинистка может "похвастаться" кривым растянутым ртом и сплющенным носом

Российская актриса Вера Алентова, которая обрела славу после выхода фильма "Москва слезам не верит" в 1979 году, после утраты мужа-лизоблюда диктатора Путина Владимира Меньшова почти не появляется на публике. 82-летняя артистка ведет уединенный образ жизни.

В Алентовой, которая сама участвовала в пропагандистских мероприятиях и сегодня находится в "Миротворце", теперь сложно узнать ту милую Катю Тихомирову. И дело вовсе не в возрасте, а в неудачных пластических операциях артистки.

Что делала Вера Алентова с собой

Актриса прошла через несколько круговых подтяжек лица. Впервые Алентова решилась на пластическую операцию в середине 90-х. В комедии своего мужа-путиниста "Ширли-Мырли" актриса выглядела почти ровесницей дочери, актрисы Юлии Меньшовой.

Алентова в фильме "Ширли-Мырли" (слева), дочь актрисы Юлия Меньшова (справа)

С тех пор актриса регулярно прибегала к услугам пластических хирургов. В 2018 году в сеть попали фотографии изменившейся Алентовой, которые шокировали ее поклонников. Долгое время актриса не комментировала ситуацию, но спустя время решила высказаться. По ее словам, она перенесла четыре пластические операции. Последняя процедура, во время которой специалист ввел ее собственный жир в лицо, привела к деформации черт лица, утяжелилась нижняя часть.

"Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть", — говорила артистка.

Как выглядит сейчас Вера Алентова: фото

Сегодня звезда фильма "Москва слезам не верит" обладает кривой, растянутой улыбкой и приплюснутым носом, занимающим половину лица. Кроме того, один из глаз актрисы заметно больше другого.

Как выглядела Алентова после пластики

Как выглядела Алентова после пластики

В сентябре 2024 года актриса вышла в свет. На фото ниже путинистка выглядит более-менее, однако следы от операций Вера Алентова прятала за солнцезащитными очками.

Как сейчас выглядит Вера Алентова

Вера Алентова - тогда и сейчас

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