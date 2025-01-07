Зарядка смартфона від ноутбука - погана ідея, і ось чому

На це є кілька вагомих причин

Зарядка смартфона через USB-порт комп'ютера створює серйозні ризики для безпеки пристрою та особистих даних користувача. Річ у тім, що під час такого підключення телефон автоматично передає комп'ютеру значний обсяг конфіденційної інформації.

Фахівці встановили: при з'єднанні з ПК смартфон розкриває назву пристрою, дані про виробника, серійний номер, відомості про прошивку та операційну систему, структуру файлової системи та ідентифікатор електронного чіпа. Ця інформація стає доступною незалежно від моделі телефону чи версії операційної системи. Про це пише на своїй сторінці у Linkedin техножурналіст Kanali Nixon.

За допомогою звичайного комп'ютера та кабелю micro-USB зі спеціальними командами експерти змогли повністю отримати контроль над смартфоном. Вони успішно перепрошили пристрій та встановили root-додаток без відома користувача.

Подібні атаки вже траплялися. У 2013 році під час кібершпигунської кампанії Red October зловмисники використовували підключення до ПК для крадіжки даних з мобільних телефонів. Група Hacking Team також застосовувала цей метод для завантаження шкідливого програмного забезпечення.

Зараз для здійснення таких атак не потрібні глибокі технічні знання. Всю необхідну інформацію можна легко знайти в інтернеті, зазначають дослідники.

Тому фахівці радять заряджати смартфон від ПК лише в крайньому разі. Для захисту експерти радять використовувати лише перевірені зарядні пристрої та комп'ютери. Важливо встановити надійний пароль або біометричний захист на телефон. Під час заряджання не варто розблоковувати пристрій.

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