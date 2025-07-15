Два рази вистрелили в голову: що відомо про вбивство Джанні Версаче і де він похований
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Досі не відомі причини вбивства модельєра
Смерть італійського модельєра Джанні Версаче, який заснував бренд "Gianni Versaceаї", сколихнула не тільки світ моди в 1997 році. Його вбили на порозі власного будинку без жодних вагомих причин просто посеред білого дня. Загибель кутюр'є стала приводом для обговорень упродовж десятків років. А раніше ми розповідали, як виглядають діти Донателли Версаче.
Ця історія була обрамлена різними теоріями. "Телеграф" вирішив пригадати, як саме вбили Джанні Версаче і з’ясувати, де він похований.
Вбивство Джанні Версаче — як це було
Ця трагічна подія відбулася 15 липня 1997 року — рівно 28 років тому. Того дня Джанні Версаче повертався додому, до своєї розкішної вілли Casa Casuarina у Маямі-Біч з ранкової прогулянки з газетою. Коли він підіймався сходами, отримав два постріли в голову, які зробив серійний вбивця Ендрю Кунаан.
Свідком став стиліст Версаче — саме він зателефонував до поліції і опізнав тіло. Після вбивства модельєра вбивці зник. Через вісім днів його знайшли мертвим у човні — він здійснив самогубство тією ж зброєю, якою вбив Джанні.
Що відомо про вбивцю Джанні Версаче
Ендрю Кунаан серійний вбивця з Америки. До того, як він вбив Версаче, від його рук загинуло ще четверо людей — серед них бізнесмени Лі Міглін і Вільям Різ. Мотив злочину й досі залишається загадкою. Існують версії і про шизоїдні ламання вбивці, і про його бажання стати відомим завдяки іконі стилю, і про ревнощі Ендрю до Джанні. Однак оскільки Кунаан застрелився, справжній мотив вбивства дізнатися неможливо.
Де похований Джанні Версаче
Легендарного модельєра було кремовано на наступний день після вбивства. Прах завезли до Італії. Урна похована у сімейному склепі на узбережжі озера Комо в містечку Мольтразіо.
Сім'я модельєра обмежує доступ до могили Джанні Версаче і обирає зберігати приватність. Відвідати місце поховання ікони моди можна лише за наявності приватного дозволу.
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