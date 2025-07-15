Два рази вистрелили в голову: що відомо про вбивство Джанні Версаче і де він похований

Досі не відомі причини вбивства модельєра

Смерть італійського модельєра Джанні Версаче, який заснував бренд "Gianni Versaceаї", сколихнула не тільки світ моди в 1997 році. Його вбили на порозі власного будинку без жодних вагомих причин просто посеред білого дня. Загибель кутюр'є стала приводом для обговорень упродовж десятків років. А раніше ми розповідали, як виглядають діти Донателли Версаче.

Ця історія була обрамлена різними теоріями. "Телеграф" вирішив пригадати, як саме вбили Джанні Версаче і з’ясувати, де він похований.

Вбивство Джанні Версаче — як це було

Ця трагічна подія відбулася 15 липня 1997 року — рівно 28 років тому. Того дня Джанні Версаче повертався додому, до своєї розкішної вілли Casa Casuarina у Маямі-Біч з ранкової прогулянки з газетою. Коли він підіймався сходами, отримав два постріли в голову, які зробив серійний вбивця Ендрю Кунаан.

Джанні Версаче. Фото: Getty Images

Свідком став стиліст Версаче — саме він зателефонував до поліції і опізнав тіло. Після вбивства модельєра вбивці зник. Через вісім днів його знайшли мертвим у човні — він здійснив самогубство тією ж зброєю, якою вбив Джанні.

Що відомо про вбивцю Джанні Версаче

Ендрю Кунаан серійний вбивця з Америки. До того, як він вбив Версаче, від його рук загинуло ще четверо людей — серед них бізнесмени Лі Міглін і Вільям Різ. Мотив злочину й досі залишається загадкою. Існують версії і про шизоїдні ламання вбивці, і про його бажання стати відомим завдяки іконі стилю, і про ревнощі Ендрю до Джанні. Однак оскільки Кунаан застрелився, справжній мотив вбивства дізнатися неможливо.

Джанні Версаче. Фото: Getty Images

Де похований Джанні Версаче

Легендарного модельєра було кремовано на наступний день після вбивства. Прах завезли до Італії. Урна похована у сімейному склепі на узбережжі озера Комо в містечку Мольтразіо.

Озеро Комо

Сім'я модельєра обмежує доступ до могили Джанні Версаче і обирає зберігати приватність. Відвідати місце поховання ікони моди можна лише за наявності приватного дозволу.

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