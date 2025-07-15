Два раза выстрелили в голову: что известно об убийстве Джанни Версаче и где он похоронен

До сих пор неизвестны причины убийства модельера

Смерть итальянского модельера Джанни Версаче, основавшего бренд "Gianni Versaceаи", всколыхнула не только мир моды в 1997 году. Его убили на пороге собственного дома без веских причин прямо посреди белого дня. Гибель кутюрье стала поводом к обсуждению на протяжении десятков лет. А раньше мы рассказывали, как выглядят дети Донателлы Версаче.

Эта история была обрамлена разными теориями. "Телеграф" решил вспомнить, как именно убили Джанни Версаче и выяснить, где он похоронен.

Убийство Джанни Версаче — как это было

Это трагическое событие произошло 15 июля 1997 года – ровно 28 лет назад. В тот день Джанни Версаче возвращался домой, в свою роскошную виллу Casa Casuarina в Майами-Бич с утренней прогулки с газетой. Когда он поднимался по лестнице, получил два выстрела в голову, которые произвел серийный убийца Эндрю Кунаан.

Джанни Версаче. Фото: Getty Images

Свидетелем стал стилист Версаче — именно он позвонил по телефону в полицию и опознал тело. После убийства модельера убийцы скрылся. Через восемь дней его нашли мертвым в лодке — он совершил самоубийство тем же оружием, которое убил Джанни.

Что известно об убийце Джанни Версаче

Эндрю Кунаан серийный убийца из Америки. До того, как он убил Версаче, от его рук погибли еще четыре человека — среди них бизнесмены Ли Миглин и Уильям Риз. Мотив преступления до сих пор остается загадкой. Существуют версии и о шизоидных ломаниях убийцы, и о его желании стать известным благодаря иконе стиля, и о ревности Эндрю к Джанни. Однако, поскольку Кунаан застрелился, настоящий мотив убийства узнать невозможно.

Джанни Версаче Фото: Getty Images

Где похоронен Джанни Версаче

Легендарный модельер был кремирован на следующий день после убийства. Прах отвезли в Италию. Урна похоронена в семейном склепе на побережье озера Комо в городке Мольтразио.

Озеро Комо

Семья модельера ограничивает доступ к могиле Джанни Версаче и выбирает сохранять приватность. Посетить место захоронения иконы моды можно только при наличии личного разрешения.

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