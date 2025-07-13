Развелась за день до смерти и спланировала свои похороны: как выглядит могила звезды "Зачарованных" Шеннен Доэрти

Ровно год назад не стало 53-летней знаменитости

Недавно ушел из жизни звезда американского сериала "Зачарованные" ("Все женщины — ведьмы") Джулиан Макмэхон. Известный актер умер от рака, как и его коллега ровно год назад — именно 13 июля 2024 года не стало Шеннен Доэрти.

Звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210", многие годы боролась с тяжелым заболеванием — раком груди. До последнего она сохраняла мужество и не теряла надежды на выздоровление.

Боролась до последнего

В 2015 году Шеннен узнала, что у нее рак груди. Актриса не собиралась сдаваться и сразу начала лечение. Уже через год она прошла курс химиотерапии, а затем — радиотерапии, а уже в 2017 году актриса сообщила, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако это оказалось лишь началом долгой и тяжелой борьбы.

В 2020 году Доэрти рассказала, что рак прогрессировал до четвертой стадии. Лечение продолжалось, и из-за химиотерапии звезда несколько раз теряла волосы — ей приходилось брить голову, носить платки и парики. В 2023 году стало известно, что болезнь дала метастазы: сначала в мозг, потом — в кости. Тогда звезда приступила к экспериментальным методам лечения.

Фото: Getty Images

Шеннен Доэрти болела раком. Фото: instagram.com/theshando Шеннен Доэрти болела раком. Фото: instagram.com/theshando

Спланировала собственные похороны

В январе 2024 года знаменитость призналась, что начала готовиться к своей смерти — даже составила список людей, которых не хотела бы видеть на своих похоронах. Она не хотела, чтобы на прощание с ней приходили те, кто не проявлял заботы во время ее болезни. "Я не хочу, чтобы люди плакали или чтобы люди тайком говорили: "Слава Богу, что эта с*ка уже мертва", – говорила тяжелобольная актриса.

Актриса с родителями. Фото: instagram.com/theshando

На фоне ухудшения здоровья актриса развелась с мужем, фотографом Куртом Исвариенко, с которым она была 14 лет. Развод был официально оформлен всего за день до смерти Шеннон. По ее словам, мужчина в течении двух лет ходил "налево".

Шеннен с бывшим мужес Куртом Исвариенко. Фото: instagram.com/theshando

Есть ли могила Шеннен Доэрти

Актриса заранее оставила инструкции относительно своих похорон. В своем подкасте "Будем откровенны с Шеннен Доэрти" она поделилась, что хочет быть кремированной: одну часть ее праха развеяли в Малибу, другую — соединили с прахом ее отца и любимой собаки, и сделали украшения.

Несмотря на болезнь, Доэрти продолжала активную жизнь — вела подкасты, последний из которых вышел в июне 2024 года.

К сожалению, ни операции, ни лечение не смогли спасти знаменитость — она умерла на 54 году жизни. Ранее мы показывали, как Шеннен Доэрти выглядела незадолго до своей смерти.