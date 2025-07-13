Розлучилася за день до смерті і спланувала свій похорон: як виглядає могила зірки "Зачарованих" Шеннен Догерті

Рівно рік тому не стало 53-річної знаменитості

Нещодавно пішов із життя зірка американського серіалу "Зачаровані" ("Всі жінки — відьми") Джуліан Макмехон. Відомий актор помер від раку, як і його колега рівно рік тому — саме 13 липня 2024 року не стало Шеннен Догерті.

Зірка серіалів "Зачаровані" та "Беверлі-Гіллз, 90210" багато років боролася з важким захворюванням — раком грудей. До останнього вона зберігала мужність і не втрачала надії на одужання.

Боролася до останнього

У 2015 році Шеннен дізналася, що має рак грудей. Актриса не збиралася здаватися та одразу розпочала лікування. Вже через рік вона пройшла курс хімієтерапії, а потім радіотерапії, а вже у 2017 році актриса повідомила, що хвороба перейшла у стадію ремісії. Однак це виявилося лише початком тривалої та тяжкої боротьби.

2020 року Догерті розповіла, що рак прогресував до четвертої стадії. Лікування тривало, і через хімієтерапію зірка кілька разів втрачала волосся — їй доводилося голити голову, носити хустки та перуки. У 2023 році стало відомо, що хвороба дала метастази: спочатку у мозок, потім — у кістки. Тоді зірка приступила до експериментальних методів лікування.

Фото: Getty Images

Шеннен Догерті хворіла на рак. Фото: instagram.com/theshando Шеннен Догерті хворіла на рак. Фото: instagram.com/theshando

Спланувала власний похорон

У січні 2024 року знаменитість зізналася, що почала готуватися до своєї смерті — навіть склала список людей, яких не хотіла б бачити на своєму похороні. Вона не хотіла, щоб на прощання з нею приходили ті, хто не піклувався під час її хвороби. "Я не хочу, щоб люди плакали або щоб люди потай говорили: "Слава Богу, що ця с*ка вже мертва", — говорила тяжкохвора актриса.

Акторка з батьками. Фото: instagram.com/theshando

На тлі погіршення здоров’я актриса розлучилася із чоловіком, фотографом Куртом Ісварієнком, з яким вона була 14 років. Розлучення було офіційно оформлено лише за день до смерті Шеннон. За її словами, чоловік протягом двох років ходив "наліво".

Шеннен з колишнім чоловіком Куртом Ісварієнком. Фото: instagram.com/theshando

Чи є могила Шеннен Догерті

Актриса заздалегідь залишила інструкції щодо свого похорону. У своєму подкасті "Будемо відверті з Шеннен Догерті" вона поділилася, що хоче бути кремованою: одну частину її праху розвіяли у Малібу, іншу — з’єднали з прахом її батька та улюбленого собаки, і зробили прикраси.

Попри хворобу, Догерті продовжувала активне життя — вела підкасти, останній з яких вийшов у червні 2024 року.

На жаль, ні операції, ні лікування не змогли врятувати знаменитість – вона померла на 54 році життя. Раніше ми показували, як Шеннен Догерті виглядала незадовго до смерті.