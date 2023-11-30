Хвороба прогресує: зірка "Зачарованих" розповіла, з чим зіткнулась, борячись з раком

У 2015 році у Шеннен Догерті вперше виявили рак молочної залози

Зірка серіалів "Район Беверлі-Хіллз" та "Зачаровані" Шеннен Догерті лікується від раку, який поволі руйнує її організм. На початку 2023 року знаменитість прооперували та видалили пухлину головного мозку, а нещодавно акторка уточнила, що рак поширився на її кістки.

В інтерв'ю People Шеннен Догерті розповіла про свій стан та поділилася інформацією, як відбувається процес лікування. Знаменитість планує розпочати клінічні випробування нових методів лікування раку.

"Я не хочу вмирати. Я ще не перестала жити. Я ще не перестала любити. Я не перестала творити. Я ще не перестала сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто ще не закінчила", — відверто розповіла вона.

Нагадаємо, що у 2015 році у Шеннен Догерті вперше виявили рак молочної залози. Зірці видалили орган, а згодом вона пройшла складну хіміотерапію та променеву терапію.

У квітні 2017 року знаменитість повідомила, що в неї настала ремісія. У 2019 році хвороба повернулася та швидко прогресувала до четвертої стадії.

Акторка продовжує наполегливо працювати, аби довести, що люди з раком можуть рухатися вперед. "Для мене божевілля, що у нас досі немає ліків", — акцентувала увагу зірка.

Догерті висловила мудрі думки: "Мій найкращий спогад ще попереду. Я прокидаюся і лягаю спати, дякуючи Богу, молюся за речі, які для мене важливі. Не прошу надто багато. Це поєднує мене духовністю. Моя віра — моя мантра".

Раніше "Телеграф" писав, як змінилися зірки серіалу "Беверлі-Гіллз". Люка Перрі вже немає в живих, Шеннен Догерті хворіє, Торі Спеллінг — багатодітна мати.