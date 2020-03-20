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Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину

Онкохвора Шеннен Догерті звернулася до людей, які не дотримуються карантину
09:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті звернулася до тих людей, які не дотримуються соціальної дистанції.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, вже забрала життя у понад 9 тисяч людей по всьому світу. Щодня ми дізнаємося про сотні нових випадків інфікування у різних куточках планети. Уряди країн просять своїх громадян залишатися вдома та не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Шеннен Догерті, яка зараз бореться з раком, на своїй сторінці в інстаграмі поширила публікацію, у якій звернулася до підписників, які не дотримуються карантину.

У зв'язку із спалахом коронавірусу у світі, кожному з нас слід подбати про власну безпеку та захист рідних людей. Насамперед, не можна ігнорувати правила, які можуть врятувати наше здоров'я та життя.

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"Я розумію, деякі люди вважають, що обмеження не повинні їх стосуватися. Що вони молоді, здорові і переживуть це. Дехто вважає, що фондовий ринок та економіка цінніші, ніж людське життя. Є люди, які до сих пір не практикують соціальне дистанціювання. У вас є дідусь, якого ви любите? У вас є член сім'ї з порушеною імунною системою? У вас є друг з раком? Невже так складно дотримуватися соціальної дистанції?"– наголосила Шеннен.

Станом на 19 березня у світі зафіксували понад 230 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, з яких понад 9 тисяч смертей. Вдалося одужати понад 82 тисячам осіб. В Італії кількість померлих через коронавірус зросла до 3405. Цей показник більший ніж кількість жертв від Covid-19 у Китаї, звідки почалося поширення вірусу. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах хвороби звертатися до сімейного лікаря.

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Карантин, Коронавірус, Шэннен Догерти, Правила коронавірусу.
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