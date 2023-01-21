Як змінилися зірки серіалу "Беверлі-Гіллз": декого просто не впізнати (фото)
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Люка Перрі вже немає в живих, Шеннен Догерті хворіє, Торі Спеллінг — багатодітна мати
Телесеріал "Беверлі-Гіллз, 90210" прогримів у 90-х на весь світ, як і "Всі жінки відьми". Підлітки чекали з нетерпінням на кожну серію, сезон за сезоном (загалом їх було десять). Завдяки серіалу головні герої стали знаменитими, кумири молоді Джейсон Прістлі, Люк Перрі, Шеннен Догерті, Дженні Гарт і Торі Спеллінг увірвалися у світ Голлівуду.
"Телеграф" розповідає, як змінилися за ці роки провідні персонажі "Беверлі-Гіллза" та як актори виглядають зараз. Багато хто з них активно знімався після успіху телесеріалу. Останній епізод був показаний у травні 2000 року, тому популярні телепідлітки помітно подорослішали за ці роки разом зі своїми глядачами.
Основний склад шоу налічує 8 акторів. Багато хто з них залишався в центрі подій протягом усіх сезонів, хтось то зникав, то знову з’являвся у сюжеті. Акторка Шеннен Догерті виконала головну роль — одну з близнюків Уолш на ім’я Бренда. Успішно "засвітилася" ще в одному серіалі "Всі жінки відьми". Нині зірці 51 рік, вона бореться з онкологією та допомагає Україні.
Роль брат-близнюка – Брендона Уолша – виконав Джейсон Прістлі, якому вже 53 роки. Успішно знявся в серіалі "Кличте мене Фітцем", а зараз грає в канадському телесеріалі "Приватні детективи".
Роль харизматичної блондинки Келлі Тейлор дісталося актрисі Дженні Гарт. Минулого року вона відзначила 50-річчя. Після гучного телесеріалу продовжила акторську кар’єру, а ще випустила реаліті про своє життя.
Актор Люк Перрі, улюбленець дівчаток Ділан МакКей, з’являвся у багатьох телесеріалах після "Беверлі-Гіллза", брав участь у картинах "Баффі — винищувачка вампірів", "П’ятий елемент" й "Одного разу в Голлівуді". На жаль, після кількох інсультів його не стало у віці 52 років у 2019 році.
Персонажа на ім’я Стів Сандерс блискуче зіграв Іан Зірінг, якому зараз 58 років. Зйомки в інших проєктах не принесли актору такої ж слави, як Беверлі-Гіллз.
Один із героїв, які фігурували у серіалі протягом майже всіх сезонів, Девід Сільвер. Його зіграв Брайан Остін, якому зараз 49 років. Промайнув у різних проєктах, наприклад, "Таємниці Смолвіля" та "Відчайдушні домогосподарки". Був одружений із відомою актрисою Меган Фокс.
Яскраву жіночу роль Донни Мартін втілила актриса Торі Спеллінг. Таких самих помітних проєктів на її рахунку більше немає. Нині акторці 49 років. Найголовніша роль у її житті зараз – мама п’ятьох дітей.
У свої 62 роки акторка Габріель Картеріс є президентом Гільдії акторів США. У серіалі вона грала скромницю Андреа Цукерман.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися героїні серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Когось зараз досить легко впізнати, а на комусь прожиті роки залишили помітніший відбиток.