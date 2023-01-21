Як змінилися зірки серіалу "Беверлі-Гіллз": декого просто не впізнати (фото)

Люка Перрі вже немає в живих, Шеннен Догерті хворіє, Торі Спеллінг — багатодітна мати

Телесеріал "Беверлі-Гіллз, 90210" прогримів у 90-х на весь світ, як і "Всі жінки відьми". Підлітки чекали з нетерпінням на кожну серію, сезон за сезоном (загалом їх було десять). Завдяки серіалу головні герої стали знаменитими, кумири молоді Джейсон Прістлі, Люк Перрі, Шеннен Догерті, Дженні Гарт і Торі Спеллінг увірвалися у світ Голлівуду.

"Телеграф" розповідає, як змінилися за ці роки провідні персонажі "Беверлі-Гіллза" та як актори виглядають зараз. Багато хто з них активно знімався після успіху телесеріалу. Останній епізод був показаний у травні 2000 року, тому популярні телепідлітки помітно подорослішали за ці роки разом зі своїми глядачами.

Основний склад шоу налічує 8 акторів. Багато хто з них залишався в центрі подій протягом усіх сезонів, хтось то зникав, то знову з’являвся у сюжеті. Акторка Шеннен Догерті виконала головну роль — одну з близнюків Уолш на ім’я Бренда. Успішно "засвітилася" ще в одному серіалі "Всі жінки відьми". Нині зірці 51 рік, вона бореться з онкологією та допомагає Україні.

Посмішка на обличчі залишається всупереч усім недугам

Роль брат-близнюка – Брендона Уолша – виконав Джейсон Прістлі, якому вже 53 роки. Успішно знявся в серіалі "Кличте мене Фітцем", а зараз грає в канадському телесеріалі "Приватні детективи".

Прістлі помітно змінився, але виглядає чудово

Роль харизматичної блондинки Келлі Тейлор дісталося актрисі Дженні Гарт. Минулого року вона відзначила 50-річчя. Після гучного телесеріалу продовжила акторську кар’єру, а ще випустила реаліті про своє життя.

Здається, над цією красунею роки не владні

Актор Люк Перрі, улюбленець дівчаток Ділан МакКей, з’являвся у багатьох телесеріалах після "Беверлі-Гіллза", брав участь у картинах "Баффі — винищувачка вампірів", "П’ятий елемент" й "Одного разу в Голлівуді". На жаль, після кількох інсультів його не стало у віці 52 років у 2019 році.

Світла пам’ять талановитому актору

Персонажа на ім’я Стів Сандерс блискуче зіграв Іан Зірінг, якому зараз 58 років. Зйомки в інших проєктах не принесли актору такої ж слави, як Беверлі-Гіллз.

Іан Зірінг тримає себе у формі

Один із героїв, які фігурували у серіалі протягом майже всіх сезонів, Девід Сільвер. Його зіграв Брайан Остін, якому зараз 49 років. Промайнув у різних проєктах, наприклад, "Таємниці Смолвіля" та "Відчайдушні домогосподарки". Був одружений із відомою актрисою Меган Фокс.

Погляд такий же грайливий, як і в серіалі

Яскраву жіночу роль Донни Мартін втілила актриса Торі Спеллінг. Таких самих помітних проєктів на її рахунку більше немає. Нині акторці 49 років. Найголовніша роль у її житті зараз – мама п’ятьох дітей.

Акторка не раз лягала під ніж пластичного хірурга

У свої 62 роки акторка Габріель Картеріс є президентом Гільдії акторів США. У серіалі вона грала скромницю Андреа Цукерман.

Зовсім інша, але посмішка така ж щира

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися героїні серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Когось зараз досить легко впізнати, а на комусь прожиті роки залишили помітніший відбиток.