Як виглядав Серкан Болат до серіалу “Постукай у мої двері”: фото турецького актора
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Яким був знаменитий актор і модель раніше — до цього мегауспішного проєкту
Турецький телесеріал "Постукай у мої двері", який вийшов на екрани у 2021 році, завоював серця сотень тисяч глядачів по всьому світу. В деяких країнах його знають під іншою назвою — "Love is in the Air" (у перекладі на укр. — "Любов витає у повітрі"), але суті це не змінює — про неземне кохання Еди і Серкана дотепер чули майже всі.
Головну чоловічу роль у серіалі виконує 35-річний актор Керем Бюрсін. І саме ця картина зробила його надзвичайно популярним. А яким був той самий Серкан Болат до своєї найзнаменитішої ролі і як виглядав актор раніше, розповідає і показує "Телеграф".
Біографія Керема Бюрсіна
Актор народився 4 червня 1987 року у Стамбулі, Туреччина. Його мати — домогосподарка, а батько — бізнесмен, керуючий міжнародною компанією. В сім’ї є ще одна дитина — старша сестра Керема, Меліс.
З самого дитинства майбутня зірка дуже багато подорожувала — спершу родина переїхала до Шотландії, тоді — до Індонезії, потім були ОАЕ та Малайзія, і знову Туреччина. У віці 12 років він із сім’єю перебрався до США, де зараз і живуть його батьки. Пізніше актор розповів, що усі ці переїзди йому ніяк не нашкодили — так він формував свій характер.
Будучи підлітком, хлопець зрозумів, що хоче зніматися у кіно. Однак батько був проти — на його думку, краще мати серйозну роботу, тож майбутній актор усе ж поступив до вузу в Лос-Анджелесі і мав стати маркетологом. Навчання давалося важко і в якийсь момент Керем просто усе закинув і таки пішов у кіноіндустрію (до початку основної кар’єри він ще встиг попрацювати водієм).
Фільмографія
За його плечима — 9 фільмів і 7 серіалів. Далеко не всі здобули шалену популярність, серед найвідоміших — фільми "Хороша гра" (2018) та "Прошепчи, якщо забуду" (2014), а також серіали "В очікуванні сонця" (2013), "Справа честі" (2014-2015) і "Постукай у мої двері" (2020).
Також актор зіграв в американському телевізійному фільмі жахів "Акуловосьминіг" (2010). У ролі Енді Флінна впізнати його досить важко. Стрічка, до речі, була провальною, її рейтинг на IMDb — 3,3/10.
Особисте життя актора, який зіграв Серкана Болата
Про свої стосунки Керем Бюрсін розповідає неохоче. Певний час шанувальники були впевнені, що у нього роман із головною героїнею серіалу "Постукай у мої двері" (тією самою Едою) — Ханде Ерчел. Втім, чи було це правдою — наразі невідомо. У часі їхній ймовірний роман якраз збігався із датою виходу серіалу, тож міг бути просто ще одним успішним маркетинговим ходом.
До того Бурсін точно мав роман із колегою Ягмур Танрисевсін. Пара пробула разом усього рік і розлучилася. Причиною, за словами друзів актора, став жахливий характер його другої половинки.
З 2016 в нього зав’язалися нові стосунки — знову з колегою по зйомках, але цього разу — в рекламі Mavі. Супутницею актора стала Серена Сарикайя. Незабаром він зробив дівчині пропозицію, але та зажадала укласти шлюбний контракт. Розбіжності привели до конфліктів і закохані розірвали стосунки.
Раніше ми розповідали, що глядачі рознесли серіал "Відьмак. Походження". Днями вийшов приквел до нього, а деякі шанувальники встигли навіть переглянути нову чотирисерійну історію і були шоковані тим, що цього разу підготував Netflix.