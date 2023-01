Як виглядав Серкан Болат до серіалу “Постукай у мої двері”: фото турецького актора

Яким був знаменитий актор і модель раніше — до цього мегауспішного проєкту

Турецький телесеріал "Постукай у мої двері", який вийшов на екрани у 2021 році, завоював серця сотень тисяч глядачів по всьому світу. В деяких країнах його знають під іншою назвою — "Love is in the Air" (у перекладі на укр. — "Любов витає у повітрі"), але суті це не змінює — про неземне кохання Еди і Серкана дотепер чули майже всі.

Головну чоловічу роль у серіалі виконує 35-річний актор Керем Бюрсін. І саме ця картина зробила його надзвичайно популярним. А яким був той самий Серкан Болат до своєї найзнаменитішої ролі і як виглядав актор раніше, розповідає і показує "Телеграф".

Біографія Керема Бюрсіна

Зараз актору - 35 років, за знаком Зодіаку - Близнята, зріст - 179 см

Актор народився 4 червня 1987 року у Стамбулі, Туреччина. Його мати — домогосподарка, а батько — бізнесмен, керуючий міжнародною компанією. В сім’ї є ще одна дитина — старша сестра Керема, Меліс.

З самого дитинства майбутня зірка дуже багато подорожувала — спершу родина переїхала до Шотландії, тоді — до Індонезії, потім були ОАЕ та Малайзія, і знову Туреччина. У віці 12 років він із сім’єю перебрався до США, де зараз і живуть його батьки. Пізніше актор розповів, що усі ці переїзди йому ніяк не нашкодили — так він формував свій характер.

Керем у дитинстві

Під цим фото на своїй сторінці актор дякував мамі "практично за все" - це був його подарунок до Дня матері

Будучи підлітком, хлопець зрозумів, що хоче зніматися у кіно. Однак батько був проти — на його думку, краще мати серйозну роботу, тож майбутній актор усе ж поступив до вузу в Лос-Анджелесі і мав стати маркетологом. Навчання давалося важко і в якийсь момент Керем просто усе закинув і таки пішов у кіноіндустрію (до початку основної кар’єри він ще встиг попрацювати водієм).

Керем має привабливу східну зовнішність

Фільмографія

За його плечима — 9 фільмів і 7 серіалів. Далеко не всі здобули шалену популярність, серед найвідоміших — фільми "Хороша гра" (2018) та "Прошепчи, якщо забуду" (2014), а також серіали "В очікуванні сонця" (2013), "Справа честі" (2014-2015) і "Постукай у мої двері" (2020).

Також актор зіграв в американському телевізійному фільмі жахів "Акуловосьминіг" (2010). У ролі Енді Флінна впізнати його досить важко. Стрічка, до речі, була провальною, її рейтинг на IMDb — 3,3/10.

Таикм був "Серкан" у 2010 році

Особисте життя актора, який зіграв Серкана Болата

Про свої стосунки Керем Бюрсін розповідає неохоче. Певний час шанувальники були впевнені, що у нього роман із головною героїнею серіалу "Постукай у мої двері" (тією самою Едою) — Ханде Ерчел. Втім, чи було це правдою — наразі невідомо. У часі їхній ймовірний роман якраз збігався із датою виходу серіалу, тож міг бути просто ще одним успішним маркетинговим ходом.

Ймовірно, пара просто розігрувала "любов", щоб підігріти інтерес шанувальників

Еда і Серкан у житті

До того Бурсін точно мав роман із колегою Ягмур Танрисевсін. Пара пробула разом усього рік і розлучилася. Причиною, за словами друзів актора, став жахливий характер його другої половинки.

З 2016 в нього зав’язалися нові стосунки — знову з колегою по зйомках, але цього разу — в рекламі Mavі. Супутницею актора стала Серена Сарикайя. Незабаром він зробив дівчині пропозицію, але та зажадала укласти шлюбний контракт. Розбіжності привели до конфліктів і закохані розірвали стосунки.

Обидві колишні актора: ліворуч - Ягмур Танрисевсін, праворуч - Серена Сарикайя

Раніше ми розповідали, що глядачі рознесли серіал "Відьмак. Походження". Днями вийшов приквел до нього, а деякі шанувальники встигли навіть переглянути нову чотирисерійну історію і були шоковані тим, що цього разу підготував Netflix.