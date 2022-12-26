"Нудний і порожній": глядачі рознесли серіал "Відьмак. Походження" від Netflix

Дія "Походження" розгортається за 1200 років до подій "Відьмака"

Незабаром після новини про те, що Генрі Кавіл не з’явиться в новому сезоні серіалу "Відьмак", на Netflix вийшов приквел до гучної теле-саги, що отримав назву "Відьмак. Продовження". Деякі глядачі вже встигли подивитися нову чотирисерійну історію і, судячи з відгуків, залишилися не надто задоволені картиною.

"Відьмак. Продовження": сюжет серіалу

Дія "Походження" розгортається за 1200 років до подій "Відьмака". Сюжет присвячений семи воїнам, які об’єднуються, щоб дати відсіч тирану, який захоплює континент. Серіал розповідає про епоху Поєднання сфер, коли у світі з’явилися чудовиська, а також перший відьмак.

"Відьмак. Продовження": відгуки

Здебільшого глядачі скаржаться на "зім’ятість" сюжету та погане розкриття головних персонажів. Ті, хто вже встигли подивитися новинку від Netflix відзначають, що після перегляду стрічки залишається більше питань, ніж відповідей, і творцям так і не вдалося розкрити, як відбулося поєднання сфер, як народи світу розділилися, як вони взаємодіють між собою згодом, як утворилися мутанти. і тому подібне.

Глядачі скаржаться на "зім’ятість" сюжету серіалу

"Серіал похмурий і порожній", "Нарешті я остаточно переконався, що сучасні "творці" не можуть з себе видавити нічого доброго і повернувся до книг", "Я закінчив перегляд десять хвилин тому і вже забув імена головних героїв. Думаю, вам зрозуміло, чого очікувати від цього шоу", "Шоуранер відьмака Лорен Хісрич книг з відьмака не читала, і навіть у гру не грала. З командою сценаристів вона глузувала з Сапковського. А люди, які тут пишуть про "добротний серіал з всесвіту відьмака" або боти нетфліксу, або відверті дурні", — пишуть глядачі.

Крім того, багато шанувальників всесвіту відьмака відзначили, що Netflix надто перестарався із сучасним "толерантним" повісткою і додав у серіал занадто багато темношкірих акторів і ЛГБТ-персонажів.

Нагадаємо, що в середині 2023 року на екрани має вийти 3 сезон "Відьмака", де головним героєм буде Генрі Кавіл, після чого вже у 4 сезоні цю роль гратиме Ліам Хемсворт. Кавілл же відмовився від цієї ролі ради участі в "Супермені", проте пізніше актор втратив і цю роль.