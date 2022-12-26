"Унылый и пустой": зрители разнесли сериал "Ведьмак. Происхождение" от Netflix

Действие "Происхождения" разворачивается за 1200 лет до событий "Ведьмака"

Вскоре после новости о том, что Генри Кавилл не появится в новом сезоне сериала "Ведьмак", на Netflix вышел приквел к нашумевшей теле-саге, получивший название "Ведьмак. Продолжение". Некоторые зрители уже успели посмотреть новую четырехсерийную историю и, судя по отзывам остались не слишком довольны картиной.

"Ведьмак. Продолжение": сюжет сериала

Действие "Происхождения" разворачивается за 1200 лет до событий "Ведьмака". Сюжет посвящён семи воинам, которые объединяются, чтобы дать отпор тирану, который захватывает континент. Сериал рассказывает об эпохе Сопряжения сфер, когда в мире появились чудовища, а также первый ведьмак.

"Ведьмак. Продолжение": отзывы

В большинстве своем зрители жалуются на "скомканность" сюжета и плохое раскрытие главных персонажей. Те, кто уже успели посмотреть новинку от Netflix отмечают, что после просмотра ленты остается больше вопросов, чем ответов, и создателям так и не удалось раскрыть, как произошло Сопряжение сфер, как народы мира разделились, как они взаимодействуют между собой впоследствии, как образовались мутанты и тому подобное.

Зрители жалуются на "скомканность" сюжета сериала

"Сериал унылый и пустой", "Наконец-то я окончательно убедился что современные "творцы" не могут из себя выдавить ничего хорошего и вернулся к книгам", "Я закончил просмотр десять минут назад и уже забыл имена главных героев. Думаю, вам понятно, чего ожидать от этого шоу", "Шоуранер ведьмака Лорен Хисрич книг по ведьмаку не читала, и даже в игру не играла. С командой сценаристов она насмехалась над Сапковским. А люди, которые тут пишут про "добротный сериал по вселенной ведьмака" или боты нетфликса, или откровенные дураки", — пишут зрители.

Кроме того, многие поклонники вселенной ведьмака отметили, что Netflix чересчур переусердствовал с современной "толерантной" повесткой и добавил в сериал слишком уж много темнокожих актеров и ЛГБТ-персонажей.

Напомним, что в середине 2023 года на экраны должен выйти 3 сезон "Ведьмака", где главным героем будет Генри Кавилл, после чего уже в 4 сезоне эту роль будет играть Лиам Хемсворт. Кавилл же отказался от этой роли раду участия в "Супермене", однако позднее актер потерял и эту роль.