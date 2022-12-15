Зря ушел из "Ведьмака": Генри Кавилл потерял еще одну важную роль

Актер не скрывает разочарования таким поворотом карьеры

Британский актер Генри Кавилл, который ранее ушел из саги Netflix про "Ведьмака", потерял главную роль в новом "Супермене" от DC.

Об этом сам актер заявил на своей странице в Instagram в ночь на четверг, 15 декабря, после встречи с производителем фильмов Джеймсом Ганном и кинопродюсером Питером Сафраном.

"После всего, я не вернусь как Супермен. После того, как студия сказала объявить о моем возвращении еще в октябре, до найма, эта новость не самая простая, но это жизнь. Смена караула происходит. Я уважаю это", — подчеркнул Кавилл.

"Моя очередь носить плащ прошла, но то, что олицетворяет Супермен, никогда не исчезнет", — добавил он.

Причина, почему Кавилла "списали" с роли, точно неизвестна, но возможно это связано со слухами, что следующий фильм про Супермена будет рассказывать о его молодости и работе репортером в Daily Planet, и актера решили взять для роли более молодого.

Стоит заметить, что в комментариях многие звезды высказывают сожаление и поддержку Кавиллу, — в частности, "Аквамен" вселенной DC Джейсон Момоа и "Шазам" Закари Ливай.

Напомним, что ранее Генри Кавилл ушел после 3 сезона "Ведьмака" от Netflix ради роли "Супермена", — вместо него в 4 сезоне должен появиться австралиец Лиам Хемсворт.

Как сообщал "Телеграф", ранее Генри Кавилл впервые показал свою девушку.