Брат Тора вместо Супермена: в "Ведьмаке" от Netflix внезапно заменили главного героя

Есть одна версия, почему Netflix решился заменить главного героя в разгаре саги

Третий сезон популярной адаптации "Ведьмака" (The Witcher) от Netflix еще даже не вышел на экраны, а фанатов уже ошарашили внезапной новостью, — в четвертом сезоне главную роль больше не будет играть Генри Кавилл, вместо него на экранах появится австралийский актер Лиам Хемсворт.

Об этом сам Кавилл рассказал на своей странице в Instagram, после чего информацию подтвердили в Netflix.

"Мой путь в роли Геральта из Ривии был полон чудовищ и приключений, но, к сожалению, в четвертом сезоне я сложу свой медальон и мечи", — подчеркнул Генри.

Лиам тоже прокомментировал событие, заметив, что он является фанатом "Ведьмака" и Генри Кавилла в этой роли, и гордится возможностью взять мечи Белого Волка в следующую главу его приключений.

Так, в середине 2023 года должен выйти 3 сезон "Ведьмака", где главным героем будет Генри Кавилл, после чего уже в 4 сезоне эту роль будет играть Лиам Хемсворт.

Почему так случилось?

Причины таких кадровых перемен не оглашаются, но, возможно, это связано со съемками продолжения серии "Супермена" от DC Comics, где главную роль играет Генри Кавилл, — возможно у него просто не осталось времени для двух проектов и пришлось выбирать.

Генри Кавилл в роли Супермена

Сам Лиам известен ролями в ряде австралийских сериалов и ролью Гейла в трилогии "Голодные игры". Лиам, — младший брат Криса Хемсворта, который также известен как Тор из вселенной Marvel.

Лиам и Крис Хемсворт

Как сообщал "Телеграф", накануне Генри Кавилл показал, как выглядит женщина, которая смогла покорить его сердце.