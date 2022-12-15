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Даремно пішов з "Відьмака": Генрі Кавілл втратив ще одну важливу роль

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Генрі Кавілл поки не повернеться як "Супермен" Новина оновлена 15 грудня 2022, 09:48
Генрі Кавілл поки не повернеться як "Супермен". Фото instagram.com/henrycavill

Актор не приховує розчарування таким поворотом кар’єри

Британський актор Генрі Кавілл, який раніше пішов із саги Netflix про "Відьмака", втратив головну роль у новому "Супермені" від DC.

Про це сам актор заявив на своїй сторінці в Instagram у ніч на четвер, 15 грудня, після зустрічі з виробником фільмів Джеймсом Ганном і кінопродюсером Пітером Сафраном.

"Після всього, я не повернуся як Супермен. Після того, як студія сказала оголосити про моє повернення ще в жовтні, до найму, ця новина не найпростіша, але це життя. Зміна варти відбувається. Я поважаю це", — підкреслив Кавілл.

"Моя черга носити плащ пройшла, але те, що уособлює Супермен, ніколи не зникне", — додав він.

Причина, чому Кавілла "списали" з ролі, точно невідома, але можливо це пов’язано зі чутками, що наступний фільм про Супермена розповідатиме про його молодість і роботу репортером у Daily Planet, і актора для ролі вирішили взяти молодшого.

Варто зауважити, що в коментарях багато зірок висловлюють жаль і підтримку Кавіллу, зокрема, "Аквамен" всесвіту DC Джейсон Момоа та "Шазам" Закарі Лівай.

Нагадаємо, що раніше Генрі Кавілл пішов після 3 сезону "Відьмака" від Netflix заради ролі "Супермена", — замість нього у 4 сезоні має з’явитися австралієць Ліам Хемсворт.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Генрі Кавілл вперше показав свою дівчину.

Теги:
#Супермен #Генрі Кавілл #Відьмак