Зірка серіалу "Відьмак" уперше показав свою дівчину: хто підкорив серце Геральда з Рівії (фото)
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Генрі і Наталі вперше побачили світ як пара.
Популярний британський актор Генрі Кавіл, відомий своїми ролями в "Супермені" та "Відьмаку", вперше офіційно представив свою кохану. Нею є розкішна блондинка Наталі Віскузо, як і передбачалося раніше.
Пара вперше побачила світ офіційно "як пара" на прем’єрі фільму "Енола Холмс 2" у Нью-Йорку 27 жовтня, пише Daily Mail. Варто зазначити, що Генрі та Наталі приховували свої стосунки вже понад рік, ще з квітня 2021 року.
Актор постав у класичному сірому костюмі в тонку смужку, який він поєднував із білою класичною сорочкою та яскраво-червоною краваткою. А його супутниця обрала для червоної доріжки довгу сукню кремового кольору з відкритими плечима, яку вона доповнила тонким чорним поясом та чорними туфлями на високих підборах.
Дівчина Генрі Кавілла: хто така Наталі Віскузо
Наталі Віскузо – це віцепрезидент з телебачення та цифрових студій у компанії Legendary Entertainment, яка займається виробництвом фільмів у Голлівуді, йдеться на її сторінці Linkedin. Їй 33 роки, і вона "дочка багатих батьків" — її колишній магнат нічного клубу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якими першими враженнями про другий сезон "Відьмака" ділилися в мережі глядачі.