Де меч та голий торс? Перші відгуки на продовження "Відьмака"

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Другий сезон серіалу "Відьмак", що вийшов на екрани глядачів Netflix, вже викликав ряд протилежних відгуків у мережі. Попри те, що вісім серій сезону з’явилися лише 17 грудня, вже знайшлися як прихильники, так і критики другої частини саги.

Вона розповідає про продовження пригод відьмака Геральта з Рівії, його друга барда Лютика, принцеси Цирілли, магічки Єнніфер та інших персонажів.

Багато хто відзначає хорошу "картинку" — підбір місця зйомок, деталізовані костюми.

Нескінченно гарний серіал, місця зйомок просто чудові! Всі актори, костюми, природа змусили нас сидіти весь час дивитися з відкритим ротом) Браво та дякую!

Частина глядачів дотримуються протилежної думки, відзначаючи недостатню канонічність і запитують "що зробили з Ескелем?". За сюжетом це друг Геральта з Рівії, але цей персонаж у серіалі не задовольнив шанувальників саги Анджея Сапковського.

Для фаната книг та ігор таке спотворення Ескеля було величезним розчаруванням.

Багато глядачів відзначили, що з нетерпінням чекають на третій сезон. Не обійшлося і без жартів "на тему".

Я дуже розчарований другим сезоном "Відьмака"... "Немає сцени Генрі Кавілла без сорочки" не дивіться його, ... не варто чекати... минуло два роки даремно... дуже розчарований фанат.

Багато хто згадав пісню "Киньте гріш відьмакові", яка стала одним із символів серіалу.

Також жартували, що зміст серій можна переказати в одній фразі: "Він бурчить, я розповідаю історії".

Привернуло увагу глядачів і тріо "Геральт-Цірі-Єнніфер". Запам’ятався момент, де відьмак представляє Йєн як "дорогого друга".

Пройшлися й по Джої Беті, який зіграв Лютика. Він у новому сезоні порадував фанатів новим виглядом.

Раніше "Телеграф" писав, що стрімінговий сервіс "Нетфлікс" зніме продовження "Статевого виховання" у 2022 році.