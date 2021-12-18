Де меч та голий торс? Перші відгуки на продовження "Відьмака"
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Зверніть увагу! У відгуках можуть бути спойлери.
Другий сезон серіалу "Відьмак", що вийшов на екрани глядачів Netflix, вже викликав ряд протилежних відгуків у мережі. Попри те, що вісім серій сезону з’явилися лише 17 грудня, вже знайшлися як прихильники, так і критики другої частини саги.
Вона розповідає про продовження пригод відьмака Геральта з Рівії, його друга барда Лютика, принцеси Цирілли, магічки Єнніфер та інших персонажів.
Багато хто відзначає хорошу "картинку" — підбір місця зйомок, деталізовані костюми.
Частина глядачів дотримуються протилежної думки, відзначаючи недостатню канонічність і запитують "що зробили з Ескелем?". За сюжетом це друг Геральта з Рівії, але цей персонаж у серіалі не задовольнив шанувальників саги Анджея Сапковського.
Багато глядачів відзначили, що з нетерпінням чекають на третій сезон. Не обійшлося і без жартів "на тему".
Багато хто згадав пісню "Киньте гріш відьмакові", яка стала одним із символів серіалу.
Також жартували, що зміст серій можна переказати в одній фразі: "Він бурчить, я розповідаю історії".
Привернуло увагу глядачів і тріо "Геральт-Цірі-Єнніфер". Запам’ятався момент, де відьмак представляє Йєн як "дорогого друга".
Пройшлися й по Джої Беті, який зіграв Лютика. Він у новому сезоні порадував фанатів новим виглядом.
Раніше "Телеграф" писав, що стрімінговий сервіс "Нетфлікс" зніме продовження "Статевого виховання" у 2022 році.
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