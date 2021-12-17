Вийшов другий сезон серіалу "Відьмак": що в ньому покажуть і де дивитись усі серії

Творці серіалу "Відьмак" обіцяють, що другий сезон набагато видовищніший за перший

Шанувальники американсько-польського серіалу "Відьмак" дочекалися виходу другого сезону. У нових серіях з’явиться багато нових персонажів, особлива роль відведена принцесам та чарівницям, а головний герой – Геральт – стане ще сильнішим.

Про що серіал "Відьмак"

Серіал "Відьмак" розповідає про вигаданий світ, який нагадує Східну Європу пізнього Середньовіччя. В основному цей світ населяють істоти зі східноєвропейського фольклору, ельфи та чарівники.

Головним героєм є відьмак Геральт з Рівії, його кохана — чарівниця Йєнніфер з Венгерберга, а також прийомна дочка — принцеса Цинтрі Цирі. Життя головних героїв значно залежить від війни між коаліцією північних королівств та імперією Нільфгаард на Півдні.

Якщо ви не знайомі із всесвітом "Відьмака", то це відео допоможе зрозуміти, в чому суть:

Перший сезон отримав безліч хвалебних відгуків. Його сюжет був вільною інтерпретацією перших двох книг саги "Останнє бажання" та "Меч призначення", що не сподобалося шанувальникам кіновсесвіту. Тому творці обрали інший підхід до створення продовження серіалу і у другому сезоні історію розповідають лінійно, максимально наближено до книги.

Попередній сезон закінчився серйозною битвою при Содденському пагорбі між армією Нільфгаарда та магами. Завдяки хитрощам Йєнніфер чарівницям вдалося здобути перемогу. Фінал сезону міг створити враження, що вона загинула, але цього не сталося.

Це відео розповість, що важливого ви могли пропустити у першому сезоні:

Другий сезон серіалу "Відьмак": що особливого

Другий сезон, трейлер якого ви могли бачити раніше, став екранізацією книги "Кров ельфів". Також нові серії розкажуть історії з книг "Останнє бажання" та "Меч призначення", які не потрапили у перший сезон.

Творці серіалу обіцяють, що нові серії будуть ще атмосфернішими і зрозумілішими, ніж перші вісім. Шанувальники зможуть побачити розбійника-напівведмедя Нівеллен, відьмака Ламберта та наставника Геральта Весеміра, а також безліч злих та кровожерливих монстрів, яких вже добре знають шанувальники комп’ютерної гри "Відьмак".

Де дивитися нові серії серіалу "Відьмак"

Нові серії "Відьмака" вийдуть на стрімінг-сервіс Netflix 17 грудня 2021 року. Сервіс додав серії в українському дубляжі. У другому сезоні, як і в першому, буде 8 серій.

Слід зазначити, що творці серіалу вже анонсували третій сезон, роботу над яким розпочали ще у 2020 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, який новий серіал Netflix оминає всіх конкурентів та стає фаворитом серед глядачів.