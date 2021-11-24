"Гру в кальмара" обійшов новий серіал Netflix: про що "Поклик пекла"

Цікава історія про прокляття, гріх і ангелів, схожих на горил

Нещодавно новий південнокорейський міні-серіал "Поклик пекла" (англ. Hellbound) набрав найбільшу кількість переглядів за тиждень на стрімінговому сервісі Netflix, обійшовши серіал "Гра в кальмара", який був продовжений на ще один сезон.

Шестисерійний хорор представляє одне з найпохмуріших антиутопічних варіантів майбутнього, зображуючи світ, в якому люди можуть бути вбиті і вигнані в пекло за допомогою демонічних монстрів, що скидаються зовні на великих мавп. Вони з’являються з нізвідки, перетворюють людину на криваву масу, спалюють до попелу, а потім збігають у містичний портал.

Насправді в серіалі є два типи надприродних істот: "ангели" та "демони". "Ангели" — це істоти, які виносять людям смертні вироки. Вони проявляються у вигляді гігантського ширяючого в повітрі обличчя, повідомляючи своїм цілям точний час їх смерті, а також новини про те, що вони прямують до пекла.

А "демони" виконують вирок…

Паралельно з цими подіями з’являється релігійна секта під назвою "Товариство Нової Істини", очолювана харизматичним молодим чоловіком на ім’я Чон Джин Су. Це жорстока група екстремістських фанатиків, лідер якої підбурює своїх послідовників до усунення противників — грішників.

Персонаж Чон Джин Су — лідер секти "Товариство Нової Істини"

"Поклик пекла" від Netflix — це адаптація серії фентезійних коміксів 2019 року, а в його складі задіяні одні з найталановитіших акторів з Південної Кореї: Ю А Ін, Пак Чон Мін, Кім Хен Чжу, Он Джін А, Ян Ік Джун, Кім Шин Рок, Рю Кен Су та Лі Ре. Режисером південнокорейського проекту став Ен Сан Хо ("Потяг до Пусана", "Потяг до Пусана 2").

На сайті-агрегаторі оглядів Rotten Tomatoes рейтинг серіалу "Клик пекла" складає 100%. На IMDb рейтинг складає 6,8 з 10. На сайті Metacritic серіал має рейтинг 66 балів зі 100 можливих на основі 5 рецензій критиків.

Корейська поп-культура впевнено зайняла лідируючі позиції на світовій арені. Вона надає глядачеві нешаблонні телепроекти, які дивують, лякають та зачаровують. Раніше "Телеграф" розповів про шість південнокорейських серіалів, вартих загальної уваги.