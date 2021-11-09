"Гра в кальмара" отримала 2 сезон — режисер підтвердив продовження серіалу

На глядачів чекають нові пригоди головного героя Гі-хуна.

Популярний південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара", який зумів обігнати прем’єрний сезон серіалу "Бріджертони" і новий сезон "Статевого виховання", ставши найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix, порадує своїх фанатів ще одним сезоном.

Творець, режисер та сценарист проєкту Хван Дон Хек офіційно підтвердив другий сезон серіалу, пообіцявши глядачам, що шоу повернеться з новими пригодами Гі-хуна.

Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці AP Entertainment у Twitter.

Режисер додав, що ідея нового сезону "в нього в голові" і лише у планах, тому говорити про дати поки що не може.

Зазначимо, що серіал став настільки популярним, що низка "кіностудій" вирішила зняти порно-пародії на "Гру в кальмара", які також стали досить популярними серед користувачів мережі. Фільмом 18+ зацікавилися навіть ті, хто не дивився оригінальне шоу.

"Гра у кальмара": про що серіал

"Гра в кальмара" — став першим південнокорейським серіалом, який очолив рейтинг Netflix. Він розповідає про смертельні дитячі ігри на виживання. Учасники борються за головний приз 45,6 млрд вон (приблизно $40 млн). На тих, хто не може пройти гру, чекає найсуворіше покарання — смерть.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху і про що буде другий сезон. А також ми розповідали, що відомо про акторів "Ігри в кальмари", які стали зірками світового масштабу.