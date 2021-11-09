"Игра в кальмара" получила 2 сезон - режиссер подтвердил продолжение сериала

Зрителей ждут новые приключения главного героя Ги-хуна.

Нашумевший южнокорейский сериал под названием "Игра в кальмара", который сумел обогнать премьерный сезон сериала "Бриджертоны" и новый сезон "Полового воспитания", став самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix, порадует своих фанатов еще одним сезоном.

Создатель, режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хёк официально подтвердил второй сезон сериала, пообещав зрителям, что шоу вернется с новыми приключениями Ги-хуна.

Соответствующее сообщение появилось на странице AP Entertainment в Twitter.

Режиссер добавил, что идея нового сезона "у него в голове" и только в планах, поэтому говорить о датах пока не может.

Отметим, что сериал стал настолько популярным, что ряд "киностудий" решил снять порно-пародии на "Игру в кальмара", которые также стали достаточно популярными среди пользователей сети. Фильмом 18+ заинтересовались даже те, кто не смотрел оригинальное шоу.

"Игра в кальмара": о чем сериал

"Игра в кальмара" — стал первым южнокорейским сериалом, который возглавил рейтинг Netflix. Он рассказывает о смертельных детских играх на выживание. Участники борются за главный приз 45,6 млрд вон (примерно $40 млн). Тех, кто не может пройти игру, ждет самое суровое наказание — смерть.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сериалу "Игра в кальмара" удалось достичь феноменального успеха и о чем будет второй сезон. А также, мы рассказывали, что известно об актерах "Игры в кальмара", которые стали звездами мирового масштаба.