Косплеєрка показала сексі-версію наглядачки з "Гри в кальмара" та "завела" мережу (фото)

Блогер вирішила зробити косплей на серіал, адже він їй дуже сподобався.

Популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим в історії Netflix, продовжує завойовувати дедалі більше нових фанатів. А після появи в мережі порно-пародії на серіал його популярність зросла ще більше.

До тенденції версії "Гри в кальмара" 18+ приєдналася косплейєрка Alice, відома в Інстаграмі як alice_with_cats. Блогерка зробила гарячий косплей на одного із персонажів.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі кілька знімків в образі рожевого солдата-наглядача, тільки в набагато відвертішому варіанті.

"Рожевий солдат запрошує вас у небезпечну, але захопливу подорож" — підписала один зі знімків блогерка.

Дівчина зазначила, що їй дуже сподобався серіал

Її підписникам цей образ явно сподобався, про що свідчить велика кількість лайків та коментарів під постами Alice.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху і про що буде другий сезон.

Також ми писали, що популярний серіал "Гра в кальмарі" підняв продаж білих сліпонів Vans на 7800%.