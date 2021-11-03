Косплеєрка показала сексі-версію наглядачки з "Гри в кальмара" та "завела" мережу (фото)
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Блогер вирішила зробити косплей на серіал, адже він їй дуже сподобався.
Популярний південнокорейський серіал "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим в історії Netflix, продовжує завойовувати дедалі більше нових фанатів. А після появи в мережі порно-пародії на серіал його популярність зросла ще більше.
До тенденції версії "Гри в кальмара" 18+ приєдналася косплейєрка Alice, відома в Інстаграмі як alice_with_cats. Блогерка зробила гарячий косплей на одного із персонажів.
Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі кілька знімків в образі рожевого солдата-наглядача, тільки в набагато відвертішому варіанті.
"Рожевий солдат запрошує вас у небезпечну, але захопливу подорож" — підписала один зі знімків блогерка.
Її підписникам цей образ явно сподобався, про що свідчить велика кількість лайків та коментарів під постами Alice.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху і про що буде другий сезон.
Також ми писали, що популярний серіал "Гра в кальмарі" підняв продаж білих сліпонів Vans на 7800%.
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