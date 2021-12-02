Навіть краще за оригінал: мережу схвилювала версія "Гри в кальмара" 18+

У мережі порно-пародія викликала безліч жартів та активних обговорень

Нашумівший південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара" встиг стати не тільки найпопулярнішим в історії Netflix, але й ідеєю для порноролика. Останній, до речі, користувачі мережі оцінили та супроводжували безліччю жартів.

За інформацією ряду ЗМІ, фільм для дорослих зняла тайванська студія Royal Asian Studio, а вийшов він у неділю, 31 жовтня.

Автори порноконтенту створили спеціальну сторінку, де й опублікували відео 18+. З моменту публікації воно розлетілося в безліч інших пабліків і породило величезну кількість жартів.

Про серіал "Гра в кальмара" у порно-пародії нагадують зелені костюми з порядковими номерами, у яких одягли дівчат-учасників "гри". Також тематичне вбрання — червоні костюми та чорні маски з фігурами — носять охоронці, які "карають" учасників.

Ось кілька кадрів зі зйомок порно-пародії на серіал:

Кадри зі зйомок порно-пародії на серіал "Гра в кальмара"

Кадри зі зйомок порно-пародії на серіал "Гра в кальмара"

Кадри зі зйомок порно-пародії на серіал "Гра в кальмара"

Варто відзначити, що поява пародії такого характеру схвилювала мережу і викликала безліч жартів. Порно-рімейком на "Гру в кальмари" зацікавилися навіть ті, хто не бачив сам серіал. Про це користувачі мережі писали в коментарях у Telegram та Twitter.

А ось невеликий спойлер зі зйомок пародії на серіал "Гра у кальмари".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як серіалу "Гра в кальмара" вдалося досягти феноменального успіху і про що буде другий сезон.

Також ми писали, що популярний серіал "Гра в кальмарі" підняв продаж білих сліпонів Vans на 7800%.