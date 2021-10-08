Популярний серіал "Гра в кальмара" підняв продажу білих сліпонів Vans на 7800%

Шанувальники серіалу, ймовірно, готують костюми до прийдешнього Хеловіну.

Після виходу серіалу "Гра в кальмара", який вже став справжнім хітом на Netflix, продаж білих сліпонів Vans зріс на 7800%.

Про це повідомляє видання Variety.

Також зріс попит на зелені костюми учасників та червоні костюми наглядачів. Продажі збільшилися на 97% і 62% відповідно.

Такий високий попит на ці речі, найімовірніше, пов’язаний з прийдешнім Хеловіном, на який фанати захочуть вбратися, як герої серіалу.

Що відомо про серіал "Гра в кальмара"

"Гра в кальмара" — південнокорейський серіал, який вийшов на платформі Netflix 17 вересня 2021 року. Він розповідає про смертельну гру, в якій люди борються за величезний грошовий приз, щоб отримати позможность налагодити своє життя і розплатитися з боргами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про акторів серіалу "Гра в Кальмара", який стрімко завойовує популярність по всьому світу. Наприклад, на сторінку актриси і моделі Хо Ен Чон за час трансляції серіалу підписалися близько 10 мільйонів користувачів. Тепер дівчина співпрацює з відомими модними брендами і заробляє на рекламі.