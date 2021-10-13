Посунув "Бріджертонів": серіал "Гра в кальмара" став найпопулярнішим в історії Netflix

"Гра в кальмара" зібрала 111 мільйонів переглядів менш, ніж за місяць з дня прем’єри.

Серіал "Гра в кальмара" південнокорейського режисера Хван Дон-хека про ігри на виживання став найпопулярнішим в історії стрімінгового сервісу Netflix.

Відповідне повідомлення з’явилося в офіційному акаунті платформи у Twitter.

За 25 днів з дня прем’єри шоу подивилися 111 мільйонів разів. Таким чином "Гра в кальмара" обігнала американський серіал "Бріджертон", який за перший місяць показу набрав 82 мільйони переглядів.

"Гра в кальмара": про що серіал

"Гра в кальмара" — ставпершим південнокорейським серіалом, який очолив рейтинг Netflix. Він розповідає про смертельні дитячі ігри на виживання. Учасники борються за головний приз 45,6 млрд вон (приблизно $ 40 млн). Тих, хто не може пройти гру, чекає найсуворіше покарання — смерть. Видовищний серіал настільки полюбився глядачам, що автор вже думає над створенням другого сезону.

Якщо ви поки не вирішили, чи дивитися вам "Гру в кальмара", то ось короткий зміст всього серіалу:

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про акторів "Гри в кальмара", які стали зірками світового масштабу.