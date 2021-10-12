"Гра в кальмара": як серіал досяг феноменального успіху і про що буде другий сезон

Смертельні ігри, дружба і зрада в одному флаконі — хіба можна знайти серіал цікавіше?

Про новий південнокорейський серіал "Гра в кальмара", мабуть, могла не чути тільки людина, яка з якихось причин не користується інтернетом і не сидить в соціальних мережах. Всі інші ж, напевно, вже чули про гучний хіт Netflix, який за лічені дні після виходу став найпопулярнішим серіалом в більш ніж 70-ти країнах світу, а його актори — світовими зірками. У чому ж причина такого приголомшливого успіху? Давайте розбиратися.

"Гра в Кальмара": сюжет

Нове шоу Netflix обігрує таку популярну тему як гри на виживання. "Тут не можна сказати нічого нового", — подумаєте ви. І не матимете рації. Так, сюжет досить поширений: 456 учасників гри, які опинилися в складній життєвій ситуації, борються за головний приз — 45,6 млрд вон (приблизно $ 40 млн). Вони добровільно вирушили жити в бункер на безлюдному острові, щоб спробувати здобути перемогу і піти з призом. Не зупинила їх навіть та обставина, що на тих, хто програв, чекає суворе покарання — смерть. Попри, здавалося б нереальні і навіть абсурдні обставини, у героїв є чітко обґрунтована мотивація, що не дозволяє глядачеві засумніватися в реалістичності того, що відбувається.

Так, водій Сон Кі Хун загруз у великих боргах через пристрасть до азартних ігор і тепер ризикує втратити рідну дочку; фінансист Чхо Сан Воо "заробив" багатомільярдний борг неа невдалих інвестиціях; біженка з КНДР Кан Се Бек, яка намагається врятувати про нещасної долі брата і матір і старий Про Іль Нам, який смертельно хворий.

Якщо ви все ще не можете вирішити, чи дивитися вам "Гру в кальмара", то ось короткий зміст всього серіалу:

Причина успіху

"Гра в кальмара" взяла все найкраще від уже відомих нам таких картин, як "Голодні ігри" і "Королівська битва", але додала свою родзинку. Практично в кожній серії на нас чекає нова видовищна дитяча гра, яка визначає, хто з учасників буде жити, а хто помре. Нову серію хочеться включити скоріше, щоб дізнатися, що чекає на гравців на цей раз.

Як розповідав в інтерв’ю Variety режисер "Ігри в кальмара" Хван Дон-хек, він намагався показати "алегорію на сучасне капіталістичне суспільство", перенісши актуальну для глядача тему в цікаві локації гри на виживання.

Скільки сезонів буде у "Ігри в кальмара"

Режисер Хван Дон-хек не планує приступати до зйомок нового сезону прямо зараз. За його словами, на створення перших епізодів він витратив дуже багато сил і поки що хоче від цього відпочити і зосередитися на повному метрі. Не дивлячись на це у режисера вже є певні напрацювання. Так, за його словами, продовження він хоче присвятити антагоністові Ведучому, персонажу, який є організатором смертельних ігор.

Netflix після такого приголомшливого успіху серіалу в усьому світі, зрозуміло, хоче зняти продовження і зараз веде переговори з його творцем.

Меми про "Гру в кальмара"

Я після вступу у коледж, але до того, як дізнався, що на мене там чекає

Як моє життя мало скластися на мою думку/Яке воно насправді

Коли у мене запитують, як йдуть мої фінансові справи

Ці речі більше ніколи не будуть такими самими для мене

Раніше "Телеграф" писав, що "Гра в кальмара" завоювала величезну популярність серед глядачів в різних країнах. У серіалу вже з’явилася армія шанувальників, що запускає флешмоби у Твіттері та Інстаграмі. Костюми героїв шоу в цьому році повинні стати одними з найпопулярніших нарядів на Хеллоуїн, а продажі білих сліпонів Vans, в яких ходили актори в кадрі, виросли на 7800%.