Ностальгія за дитинством і жорстокість дорослого світу: як корейський серіал "Гра в кальмара" став культовим

"Гра в кальмара" — новий корейський серіал, популярність якого зашкалює

Нещодавно вийшов південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара" і він зайняв перші позиції в рейтингу Netflix.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, що принесло популярність цьому серіалу, про його сюжет, і ідеї, що лежать в основі фільму. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Навіть якщо ви не дивилися шоу або не бачили, як меми поширюються через Інтернет — то, швидше за все, ви все ж таки щось чули про "Гру в кальмара".

Всі говорять про жорстокий трилер, який став хітом з тих пір, як певний час тому він був запущений на Netflix.

Насправді, корейський серіал, в центрі якого жорстока гра на виживання, вже на шляху до того, щоб обійти роман епохи Регентства "Бріджертон" і стати найбільшим оригінальним серіалом платформи Netflix всіх часів.

Хоча жанр шоу навряд чи є новим, його вражаючі візуальні ефекти, родинні персонажі і тривожне дослідження людської природи привернули увагу публіки по всьому світу.

Вбивства на ігровому майданчику

У фільмі "Гра в кальмара" групу з 456 осіб, які загрузли в боргах і розпачі, заманюють в кровожерну гру на виживання. У гравців є шанс виграти 45,6 млрд корейських вон (39 млн доларів), якщо вони зможуть перемогти в серії з шести ігор.

А якщо ні? Всі, хто програє — помруть.

Люди, що зневірилися в житті і погрузли в боргах, потрапляють в гру на виживання

Ігри досить прості — це дитячі ігри, граючи в які виросли ці гравці. І це дивовижне зіставлення невинної дитячої гри з насильницькою смертю просто приголомшило глядачів.

"Людей приваблює іронія, яка полягає в тому, що безнадійні дорослі ризикують своїм життям, щоб виграти дитячу гру", — сказав в інтерв’ю режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек.

"Ігри прості і легкі, тому глядачі можуть приділяти більше уваги кожному персонажу, а не складними правилами гри".

Також є елемент ностальгії. Наприклад, гра у формочки, показана в третьому епізоді — це та сама гра, яку більшість корейців пам’ятають з дитинства.

У цьому випробуванні гравці повинні акуратно вирізати форму з тонкого, як папір, листового печива (або солодкої цукерки) за допомогою голки. Якщо у вас вийде нечітка форма і льодяник потріскається, ви програєте.

Один корейський користувач написав у Твіттері: "Гра в кальмара" змушує мене знову їсти цукерки "Dalgona". Минуло понад 20 років ... Вони все ще існують? Не думав, що зможу їх знайти зараз".

Персонажі такі, як ви і я

Експерти також пов’язують успіх шоу з його персонажами, багато з яких є маргінальнми членами суспільства.

Хоча вони походять з різних верств суспільства, але всі вони пов’язані величезними грошовими проблемами.

Головний герой, наприклад, — безробітний чоловік з пристрастю до азартних ігор, який з усіх сил намагається домогтися поваги з боку своєї сім’ї. У грі він зустрічає молодого північнокорейського перебіжчика з трагічним минулим і пакистанського робочого, з яким погано поводяться його роботодавці.

Багато персонажів маргіналізовані, але це те, що робить їх цікавими для глядачів

Кім Пхен-ган, професор в університеті Санмён, розповів кореспонденту BBC: "Люди, особливо молоде покоління, які регулярно страждають від відчуження і обурення в реальному житті, схоже, співчувають персонажам".

Як і в інших східно-азіатських країнах, гіперконкурентний характер суспільства в Південній Кореї розчарував багатьох. Незважаючи на важку роботу, не кожному вдається отримати високі місця в університеті або хорошу роботу.

Ігри в серіалі, якими б смертоносними вони не були, являють собою альтернативний світ, який імовірно заснований на чесній грі.

Як сказав один з офіційних представників ігрової індустрії: "Всі учасники гри рівні. Ми даємо людям, постраждалим від нерівного поводження і дискримінації в зовнішньому світі, останній шанс виграти чесне змагання".

Червоне світло, зелене світло

Західні ЗМІ порівнюють "Гру в кальмара" з фільмом "Паразити". У цьому оскароносному корейському фільмі 2019 року також розглядаються нерівність у добробуті і несправедливість суспільства.

Але в Східній Азії глядачі помітили, що шоу має схожість з японським фільмом 2014 року "Страшна воля богів". Фільм орієнтований на старшокласників, але має порівнянну сюжетну лінію, і деякі навіть звинувачують "Гру в кальмара" в плагіаті.

Наприклад, "Страшна воля богів" нагадує традиційну дитячу гру "Червоне світло, зелене світло". В одній з найвідоміших сцен з "Гри в кальмара" гігантська дівчина-робот використовує свої лазерні очі, щоб виявити гравців, які програли гру. Потім їх вбивають.

У грі на виживання ті, хто програють, гинуть

Однак режисер Хван відкинув звинувачення, заявивши, що між двома шоу «немає ніякого зв’язку» і що паралелі проводилися тільки через жанр шоу.

"Я почав планувати [Гру в кальмара] в 2008 році і почав писати сценарій в 2009 році ... відмічені подібності є чисто випадковими, і жодна зі сторін не копіює один одного", — сказав він.

У будь-якому випадку, навколо його шоу виник великий ажіотаж, і глядач попросив продовження. Але фанатам, можливо, доведеться довго його чекати.

"У мене немає добре розроблених планів на "Гру в кальмара 2", — сказав він в інтерв’ю, — Просто думати про це досить виснажливо".

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