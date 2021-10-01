Рус

Ностальгія за дитинством і жорстокість дорослого світу: як корейський серіал "Гра в кальмара" став культовим

Автор
Дмитро Симоненко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
15
Випробування, з якими стикаються персонажі фільму, прості тільки на перший погляд Новина оновлена 01 жовтня 2021, 18:10
Випробування, з якими стикаються персонажі фільму, прості тільки на перший погляд

"Гра в кальмара" — новий корейський серіал, популярність якого зашкалює

Нещодавно вийшов південнокорейський серіал під назвою "Гра в кальмара" і він зайняв перші позиції в рейтингу Netflix.

Недавня стаття на сайті BBC розповідає про те, що принесло популярність цьому серіалу, про його сюжет, і ідеї, що лежать в основі фільму. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Навіть якщо ви не дивилися шоу або не бачили, як меми поширюються через Інтернет — то, швидше за все, ви все ж таки щось чули про "Гру в кальмара".

Всі говорять про жорстокий трилер, який став хітом з тих пір, як певний час тому він був запущений на Netflix.

Насправді, корейський серіал, в центрі якого жорстока гра на виживання, вже на шляху до того, щоб обійти роман епохи Регентства "Бріджертон" і стати найбільшим оригінальним серіалом платформи Netflix всіх часів.

Хоча жанр шоу навряд чи є новим, його вражаючі візуальні ефекти, родинні персонажі і тривожне дослідження людської природи привернули увагу публіки по всьому світу.

Вбивства на ігровому майданчику

У фільмі "Гра в кальмара" групу з 456 осіб, які загрузли в боргах і розпачі, заманюють в кровожерну гру на виживання. У гравців є шанс виграти 45,6 млрд корейських вон (39 млн доларів), якщо вони зможуть перемогти в серії з шести ігор.

А якщо ні? Всі, хто програє — помруть.

Люди, що зневірилися в житті і погрузли в боргах, потрапляють в гру на виживання
Люди, що зневірилися в житті і погрузли в боргах, потрапляють в гру на виживання

Ігри досить прості — це дитячі ігри, граючи в які виросли ці гравці. І це дивовижне зіставлення невинної дитячої гри з насильницькою смертю просто приголомшило глядачів.

"Людей приваблює іронія, яка полягає в тому, що безнадійні дорослі ризикують своїм життям, щоб виграти дитячу гру", — сказав в інтерв’ю режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хек.

"Ігри прості і легкі, тому глядачі можуть приділяти більше уваги кожному персонажу, а не складними правилами гри".

Також є елемент ностальгії. Наприклад, гра у формочки, показана в третьому епізоді — це та сама гра, яку більшість корейців пам’ятають з дитинства.

У цьому випробуванні гравці повинні акуратно вирізати форму з тонкого, як папір, листового печива (або солодкої цукерки) за допомогою голки. Якщо у вас вийде нечітка форма і льодяник потріскається, ви програєте.

Один корейський користувач написав у Твіттері: "Гра в кальмара" змушує мене знову їсти цукерки "Dalgona". Минуло понад 20 років ... Вони все ще існують? Не думав, що зможу їх знайти зараз".

Персонажі такі, як ви і я

Експерти також пов’язують успіх шоу з його персонажами, багато з яких є маргінальнми членами суспільства.

Хоча вони походять з різних верств суспільства, але всі вони пов’язані величезними грошовими проблемами.

Головний герой, наприклад, — безробітний чоловік з пристрастю до азартних ігор, який з усіх сил намагається домогтися поваги з боку своєї сім’ї. У грі він зустрічає молодого північнокорейського перебіжчика з трагічним минулим і пакистанського робочого, з яким погано поводяться його роботодавці.

Багато персонажів маргіналізовані, але це те, що робить їх цікавими для глядачів
Багато персонажів маргіналізовані, але це те, що робить їх цікавими для глядачів

Кім Пхен-ган, професор в університеті Санмён, розповів кореспонденту BBC: "Люди, особливо молоде покоління, які регулярно страждають від відчуження і обурення в реальному житті, схоже, співчувають персонажам".

Як і в інших східно-азіатських країнах, гіперконкурентний характер суспільства в Південній Кореї розчарував багатьох. Незважаючи на важку роботу, не кожному вдається отримати високі місця в університеті або хорошу роботу.

Ігри в серіалі, якими б смертоносними вони не були, являють собою альтернативний світ, який імовірно заснований на чесній грі.

Як сказав один з офіційних представників ігрової індустрії: "Всі учасники гри рівні. Ми даємо людям, постраждалим від нерівного поводження і дискримінації в зовнішньому світі, останній шанс виграти чесне змагання".

Червоне світло, зелене світло

Західні ЗМІ порівнюють "Гру в кальмара" з фільмом "Паразити". У цьому оскароносному корейському фільмі 2019 року також розглядаються нерівність у добробуті і несправедливість суспільства.

Але в Східній Азії глядачі помітили, що шоу має схожість з японським фільмом 2014 року "Страшна воля богів". Фільм орієнтований на старшокласників, але має порівнянну сюжетну лінію, і деякі навіть звинувачують "Гру в кальмара" в плагіаті.

Наприклад, "Страшна воля богів" нагадує традиційну дитячу гру "Червоне світло, зелене світло". В одній з найвідоміших сцен з "Гри в кальмара" гігантська дівчина-робот використовує свої лазерні очі, щоб виявити гравців, які програли гру. Потім їх вбивають.

У грі на виживання ті, хто програють, гинуть
У грі на виживання ті, хто програють, гинуть

Однак режисер Хван відкинув звинувачення, заявивши, що між двома шоу «немає ніякого зв’язку» і що паралелі проводилися тільки через жанр шоу.

"Я почав планувати [Гру в кальмара] в 2008 році і почав писати сценарій в 2009 році ... відмічені подібності є чисто випадковими, і жодна зі сторін не копіює один одного", — сказав він.

У будь-якому випадку, навколо його шоу виник великий ажіотаж, і глядач попросив продовження. Але фанатам, можливо, доведеться довго його чекати.

"У мене немає добре розроблених планів на "Гру в кальмара 2", — сказав він в інтерв’ю, — Просто думати про це досить виснажливо".

Раніше "Телеграф" писав про те, що з 1 жовтня улюблені шоу і серіали на платформі Netflix отримали український інтерфейс.

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
Теги:
#Серіал #Кінематограф #Netflix #корейське кіно
Вартість ночі в готелі «Rixos-Prykarpattya» досягає майже 14 тисяч
Україна
Проживання "слуг" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вартість ночі в готелі «Rixos-Prykarpattya» досягає майже 14 тисяч
Проживання "слуг" в Трускавці обійшлося мінімум в 1,5 мільйона
Дата публікації
Категорія
Міхеіл Саакашвілі
Біганина по даху, депортація й образи: чим запам’ятався Саакашвілі, який обіцяв Україні "грузинські" реформи
Дата публікації
Категорія
Давид Арахамія
Арахамія озвучив ймовірність дострокових парламентських виборів в Україні (відео)
Дата публікації
Категорія
Відставка Разумкова і загострення на Донбасі
Загроза наступу Росії і відставка Разумкова: яким буде жовтень для України
Дата публікації
Категорія
Жителі ОРДЛО з паспортами громадян РФ
Як Росія поглинає Донбас — і що робити Україні