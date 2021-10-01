Netflix "заговорив" по-українськи: плюси для кіноманів і ціна передплати

Підписка на сервіс з новими фільмами і шоу в Україні стартує від 246 гривень на місяць

З п’ятниці, 1 жовтня, українці зможуть дивитися улюблені шоу і серіали на платформі Netflix з українським інтерфейсом.

Про локалізацію сервісу в Україні повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, американська компанія офіційно запустила домен netflix.ua і сторінки в соцмережах, які на момент виходу новини ще не пройшли верифікацію, але обзавелися фолловерами.

Сторінка українського Netflix в "Фейсбуці"

Уже найближчим часом там повинні з’явитися українські субтитри і ще більше дубляжу на рідній мові.

Netflix в "Ігстаграмм"

Відзначимо, що скористатися платформою Netflix можна з телевізора або будь-якого гаджета, а тарифні плани складають від 7,99 до 11,99 євро на місяць (від 246,3 до 369,6 грн відповідно).

Нагадаємо, в жовтні 2020 року Netflix випустив драматичний серіал "Хід королеви"/"The Queen’s Gambit", який відразу ж завоював увагу глядачів своїм сюжетом, переданої атмосферою і відмінною акторською грою головної героїні Ані Тейлор-Джой. Однак 80-річна гросмейстер звинуватила стрімінговий сервіс у брехні і сексизмі і подала відповідний позов до суду.