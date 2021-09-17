Рус

Перша в історії жінка-гросмейстер подала в суд на Netflix за серіал "Хід королеви"

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Кадр з серіалу "Хід королеви" Новина оновлена 17 вересня 2021, 16:40
Кадр з серіалу "Хід королеви"

80-річна гросмейстер звинуватила стрімінговий сервіс у брехні і сексизмі.

У жовтні 2020 року Netflix випустив новий драматичний серіал "Хід королеви"/"The Queen’s Gambit", знятий за мотивами однойменного роману фантаста Уолтера Стоуна Тевіса. Серіал відразу ж завоював увагу глядачів своїм сюжетом, переданою атмосферою і відмінною акторською грою головної героїні Ані Тейлор-Джой.

Однак стрімка популярність принесла серіалу і "проблеми". Ще в грудні 2020 року 80-річна шахістка Нона Гапріндашвілі, що стала в 1976 році першою в історії жінкою-гросмейстером, зазначила, що в серіалі була допущена помилка. В останній серії Гапріндашвілі представили, як "чемпіонку світу серед жінок, яка ніколи не грала проти чоловіків". Однак це зовсім не так.

Тепер же Гапріндашвілі подала позов проти Netflix за те, що вони в серіалі повідомили брехливу інформацію, яка підриває і принижує її досягнення. Про це повідомляє видання The New York Times.

Нона Гапріндашвілі
Нона Гапріндашвілі

Жінка вимагає вирізати з серіалу момент, в якому йдеться про те, що вона ніколи не грала з чоловіками. А також Гапріндашвілі хоче отримати компенсацію в 5 мільйонів доларів.

"Вони намагалися створити персонажа, який прокладе шлях і надихне інших жінок, тоді як насправді я вже це зробила", — сказала Гапріндашвілі в одному зі своїх недавніх інтерв’ю.

У Netflix заявили, що вони дуже поважають Нону Гапріндашвілі, але вважають, що її претензії необґрунтовані і не мають підстав. Компанія заявила, що буде захищатися і відстоювати свої права.

Раніше, "Телеграф" писав, що серіал "Хід королеви" став одним з претендентів на найпрестижнішу телевізійну премію "Еммі 2021".

Теги:
#Суд #Серіал #Netflix #Хід королеви #Нона Гапріндашвілі
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Гроші
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українців чекають проблеми з субсидіями у 2022 році
Українці можуть залишитися без субсидій у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Екс-глава МВС України Арсен Аваков
Аваков завдає першого удару по Офісу президента: чи повернеться ексглава МВС в політику?
Дата публікації
Категорія
Жителів окупованих територій України масово везуть на вибори в РФ
Вибори в Держдуму — з голосами від українців: з’явилося відео, як наших співгромадян вивозять в Ростовську область
Дата публікації
Категорія
Найгірша ситуація — в Запорізькій і Харківській областях, де всього за добу померли 10 і 9 осіб відповідно
Коронавірус в Україні б’є антирекорди осені: в яких областях помирають найчастіше (таблиця)
Дата публікації
Категорія
Тетяна Лакуста
Дозволяйте собі улюблену їжу, навіть якщо вона шкідлива, — дієтолог Тетяна Лакуста