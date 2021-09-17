Перша в історії жінка-гросмейстер подала в суд на Netflix за серіал "Хід королеви"

80-річна гросмейстер звинуватила стрімінговий сервіс у брехні і сексизмі.

У жовтні 2020 року Netflix випустив новий драматичний серіал "Хід королеви"/"The Queen’s Gambit", знятий за мотивами однойменного роману фантаста Уолтера Стоуна Тевіса. Серіал відразу ж завоював увагу глядачів своїм сюжетом, переданою атмосферою і відмінною акторською грою головної героїні Ані Тейлор-Джой.

Однак стрімка популярність принесла серіалу і "проблеми". Ще в грудні 2020 року 80-річна шахістка Нона Гапріндашвілі, що стала в 1976 році першою в історії жінкою-гросмейстером, зазначила, що в серіалі була допущена помилка. В останній серії Гапріндашвілі представили, як "чемпіонку світу серед жінок, яка ніколи не грала проти чоловіків". Однак це зовсім не так.

Тепер же Гапріндашвілі подала позов проти Netflix за те, що вони в серіалі повідомили брехливу інформацію, яка підриває і принижує її досягнення. Про це повідомляє видання The New York Times.

Нона Гапріндашвілі

Жінка вимагає вирізати з серіалу момент, в якому йдеться про те, що вона ніколи не грала з чоловіками. А також Гапріндашвілі хоче отримати компенсацію в 5 мільйонів доларів.

"Вони намагалися створити персонажа, який прокладе шлях і надихне інших жінок, тоді як насправді я вже це зробила", — сказала Гапріндашвілі в одному зі своїх недавніх інтерв’ю.

У Netflix заявили, що вони дуже поважають Нону Гапріндашвілі, але вважають, що її претензії необґрунтовані і не мають підстав. Компанія заявила, що буде захищатися і відстоювати свої права.

Раніше, "Телеграф" писав, що серіал "Хід королеви" став одним з претендентів на найпрестижнішу телевізійну премію "Еммі 2021".