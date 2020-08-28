Боротьба зі світом, де домінують чоловіки: Netflix показав перший тизер міні-серіалу "Ферзевий гамбіт" (Відео)

Netflix випустив перший тизер майбутнього драматичного міні-серіалу "Ферзевий гамбіт".

Також в тізері засвітилася і дата прем'єри - шоу з'явиться на сервісі 23 жовтня.

Головну роль грає Аня Тейлор-Джой ( "Емма"). Також в серіалі знялися Гаррі Меллінг, Хлоя Піррі, Аннабет Келлі, Маріель Хеллер і Яніна Елькін. Режисером виступив Скотт Френк, він же написав сценарій в співавторстві з Алланом Скоттом.

Дія стрічки, заснованої на романі Уолтера Тевіс "Хід королеви", розгортається в 1950-х роках. У центрі сюжету опиняється розумна дівчина на ім'я Бет Хармон, яка росла в притулку. Ще в дитинстві героїня проявила себе як талановита шахістка, а згодом вона стала відточувати навички і перемагати на різних турнірах. Після безлічі успішних партій Бет стала частіше світитися на гламурних тусовках, але вона так і залишилася ізгоєм. При цьому їй доводилося боротися з особистими демонами і стереотипами цього шахового світу, де домінують чоловіки.