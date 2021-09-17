Первая в истории женщина-гроссмейстер подала в суд на Netflix за сериал "Ход королевы"

80-летняя гроссмейстер обвинила стриминговый сервис во лжи и сексизме.

В октябре 2020 года Netflix выпустил новый драматичный сериал "Ход королевы"/"The Queenʼs Gambit", снятый по мотивам одноименного романа фантаста Уолтера Стоуна Тевиса. Сериал сразу же завоевал внимание зрителей своим сюжетом, переданной атмосферой и отличной актерской игрой главной героини Ани Тейлор-Джой.

Однако стремительная популярность принесла сериалу и "проблемы". Еще в декабре 2020 года 80-летняя шахматистка Нона Гаприндашвили, ставшая в 1976 году первой в истории женщиной-гроссмейстером, отметила, что в сериале была допущена ошибка. В последней серии Гаприндашвили представили, как "чемпионку мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин". Однако это совсем не так.

Теперь же Гаприндашвили подала иск против Netflix за то, что они в сериале сообщили лживую информацию, которая подрывает и унижает ее достижения. Об этом сообщает издание The New York Times.

Нона Гаприндашвили

Женщина требует вырезать из сериала момент, в котором говорится о том, что она никогда не играла с мужчинами. А также Гаприндашвили хочет получить компенсацию в 5 миллионов долларов.

"Они пытались создать персонажа, который проложит путь и вдохновит других женщин, тогда как на самом деле я уже это сделала", — сказала Гаприндашвили в одном из своих недавних интервью.

В Netflix заявили, что они очень уважают Нону Гаприндашвили, но считают, что ее претензии необоснованными и не имеющими оснований. Компания заявила, что будет защищаться и отстаивать свои права.

Ранее, "Телеграф" писал, что сериал "Ход королевы" стал одним из претендентов на самую престижную телевизионную премию "Эмми 2021".