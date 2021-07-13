"Ход королевы", "Бриджертоны" и "Корона": в США объявили номинантов телепремии "Эмми 2021"

Во вторник, 13 июля 2021 года американская телевизионная академия объявила претендентов на одну из самых престижную телевизионную премию "Эмми 2021", которая в этом году будет проводиться в 73-й раз.

Претендентами на победу в 2021 году номинированы телепрограммы, вышедшие в эфир за 2020 год, в период пандемии коронавируса.

Основное объявление победителей в категориях состоится 19 сентября в 03:00 ночи с воскресенья на понедельник.

В категории драматических сериалов за главную награду будут бороться такие проекты, как: "Пацаны", "Бриджертоны", "Корона", "Мандалорец", "Поза", "Это мы" и "Рассказ служанки". Лучший комедийный сериал: "Кобра Кай", "Эмили в Париже", "Тед Лассо", "Метод Комински"и "Бортпроводница", а в категории "Лучший мини-сериал" представлены "Ванда/Вижн", "Ход королевы", "Мейр из Исттауна", "Подземная железная дорога" и "Я могу тебя уничтожить".

На ютуб-канале телевизионной академии можно посмотреть трансляцию объявления номинантов.

Ранее, "Телеграф" писал, что стримминговый сервис Netflix презентовал первый трейлер "Ведьмака 2", а также объявил дату премьеры.