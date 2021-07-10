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Netflix презентовал первый трейлер "Ведьмака 2" и раскрыл дату выхода нового сезона (видео)

Netflix презентовал первый трейлер "Ведьмака 2" и раскрыл дату выхода нового сезона (видео)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Стриминговый сервис Netflix порадовал поклонников фэнтези-сериала "Ведьмак". Создатели шоу поделились новым постером и первым трейлером второго сезона проекта.

В пятницу, 9 июля, Netflix и CD Projekt RED провели мероприятие WitcherCon, в рамках которого поделились некоторыми деталями относительно нового сезона.

Итак, премьера "Ведьмака 2" намечена на 17 декабря этого года.

Генри Кавилл и Фрейя Аллан

В новом сезоне исполнят свои роли Генри Кавилл (Геральт из Ривии), Фрейя Аллан (княжна Цирилла), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга), Джои Бэти (Лютик), Мианна Беринг (Тиссая де Врие), Ким Бодния (Весемир), Кристофер Хивью (Нивеллен) и другие актеры.

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Судя по видео, в новом сезоне Геральт будет тренировать Цири, которая также захочет стать ведьмачкой.

Оригинальный трейлер - видео:

Дублированный трейлер - видео:

Напомним, что 38-летний британский актер Генри Кавилл рискует лишится главной роли в сериале "Ведьмак" из-за расистского скандала своей новой девушки Натали Вискузо, о романе с которой стало известно в апреле этого года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 111

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Сериалы, Netflix, Постеры, Генри Кавилл, Ведьмак, Ведьмак 2.
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