Роберт Паттинсон покинул актерский состав фильма "Звезды в полдень": актеру уже нашли замену

Звезда вампирской саги "Сумерки" Роберт Паттинсон покинул актерский состав триллера Клэр Денис "Звезды в полдень", так как старт съемок был перенесен из-за коронавируса, то этот проект наложился на другой.

Чтобы не задерживать съемочный процесс, ушедшему Паттинсону быстро нашли замену. Вместо него в фильме сыграет британский актер, звезда фильмов "Рокетмен" и "Kingsman" Тэрон Эджертон.

Съемки картины запланированы на октябрь 2021 года в Панаме. О дате выхода фильма информации пока нет.

"Звезды в полдень" — это экранизация одноименного романа Дениса Джонсона, что расскажет о Гражданской войне в Никарагуа в 1980-е. Эджертон сыграет сотрудника британской нефтяной компании, влюбившегося в журналистку, которую встретил в баре местной гостиницы.

Ранее, "Телеграф" писал, что киностудия 20th Century назвала новую дату выхода фильма и представила трейлер шпионского боевика "King’s Man: Начало".