"Многообещающе": в сети появился новый трейлер шпионского боевика "King’s Man: Начало"

После многочисленных переносов, киностудия 20th Century наконец назвала окончательную (пока) дату выхода шпионского комедийного боевика "King’s Man: Начало".

На YouTube-канале киностудии появился новый трейлер картины, в котором и появилась новая дата релиза - 22 декабря 2021 года.

Фильм "King’s Man: Начало" является приквелом к первым двум фильмам Kingsman и расскажет зрителю о происхождении самого первого независимого шпионского агентства: как зарождалась организация, и кто стоял у ее истоков.

Сюжет картины перенесет зрителей во времена Первой мировой войны, когда еще молодой Конрад мечтает служить на благо Англии и воевать за свою страну. Но в итоге жизнь "заносит" его в тайный мир шпионов и убийц.

Трейлер на английском:

Трейлер на русском:

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появился первый трейлер второй части музыкального мультфильма "Зверопой", премьера которого запланирована на 8 декабря 2021 года.