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Коронавирус: "The King's Man: Начало" с Рэйфом Файнсом решили перенести на 2021 год

Коронавирус: "The King's Man: Начало" с Рэйфом Файнсом решили перенести на 2021 год
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Студия Disney решила перенести премьеру фильма "King’s man: Начало" на следующий год.

Киностудии 20th Century Studios и Disney отложили до следующего года премьеру приквела истории о британских шпионах Kingsman. Фильм стал жертвой новой коронавирусной инфекции по всему миру.

Приквел должен был выйти на экраны 18 сентября 2020 года, однако теперь попадет в кинотеатры только 26 февраля 2021.

Напомним, что выход "King's Man: Начало" в украинском прокате был запланирован на 17 сентября 2020 года.

Режиссером фильма The King's Man стал Мэттью Вон, который снял оригинальные фильмы франшизы. Главные роли в картине исполнили Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс.

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Картина расскажет о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам.

Как сообщалось ранее, Уэсли Снайпс поведал небольшие подробности сюжета сиквела с Эдди Мерфи "Поездка в Америку 2".

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Все по теме:

Дисней, Дата, Kingsman, King’s man: Начало.

Автор:

Телеграф
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