Множество кадров со съемок и минимум CG-эффектов: WB поделилась роликом о создании "Довода" (Видео)

В Warner Bros. поделились десятиминутным роликом, в котором рассказывается о съемках фильма "Довод".

В видео, опубликованном на канале Warner Bros. Pictures, показали множество кадров со съёмок блокбастера Кристофера Нолана, а также интервью с режиссёром, актёрами, продюсерами и оператором, которые рассказали о работе над картиной.

Большая часть ролика посвящена тому, как практически весь фильм снимался с минимумом CG-эффектов, с реальными декорациями или на натуре. Например, для одной из погонь восьмикилометровый отрезок автотрассы перекрыли на три недели, а сцену, в которой разбивается настоящий "Боинг-747", снимали в работающем аэропорту.

По словам актёров, всё это помогало им в работе над своими ролями. Они видели вживую практически то же самое, что увидят зрители на экране, поэтому додумывать что-то, чтобы отыграть ту или иную сцену, им не приходилось.

Джон Дэвид Вашингтон, исполнивший роль Протагониста, рассказал, что самым интересным опытом для него стала хореография боёв. До этого ему не приходилось тренировать неестественные движения, нужные для сцен с "инверсией", поэтому актёру пришлось вспомнить свой опыт в спорте.

"Меня ещё никогда не били наоборот: мне было любопытно, как такое воплотить в жизнь", — отметил Вашингтон.

В украинский прокат фильм запустили 26 августа. Больше о нем можно прочитать здесь.