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В украинский прокат выходит фильм "Довод"

В украинский прокат выходит фильм "Довод"
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 26 августа выходит фильм "Довод" ("Тенет") режиссера Кристофера Нолана.

Главный герой - тайный агент, который проходит жесткий отбор на непоколебимость и присоединяется к беспрецедентной миссии. От ее успешного выполнения зависит судьба мира, а для результата нужно забыть все прежние представления о времени и пространстве.

Интересные факты о фильме "Тенет":

"Довод" Кристофера Нолана

- Первый фильм Кристофера Нолана после "Престиж" (2006), который не был озвучен Хансом Циммером, его заменил Людвиг Геранссон.

- 11-й художественный фильм режиссера Кристофера Нолана.

- Третий раз кинематографист Хойте Ван Хойтема работает в фильме Кристофера Нолана после "Интерстеллар" (2014) и "Дюнкерк" (2017).

- Восьмой фильм режиссера Кристофера Нолана с участием Майкла Кейна, в том числе озвучка в "Дюнкерк" (2017).

- Николас Кейдж рассматривался на роль.

- Вторая совместная работа Кеннета Браны с Кристофером Ноланом после "Дюнкерк" (2017)

- Майкл Кейн и Аарон Тейлор-Джонсон появились в фильме Kingsman. Майкл Кейн был в "Kingsman: Секретная служба" (2014), а Аарон Тейлор-Джонсон в предстоящем приквеле "Kingsman: The Great Game" (2020).

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Все по теме:

Кино, Фильм, Кристофер Нолан, Факты, Премьера, Трейлер, TENET, Афиша кино, Довод.

Автор:

Телеграф
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