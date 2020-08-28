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"Поездка в Америку 2": Уэсли Снайпс поведал небольшие подробности сюжета сиквела с Эдди Мерфи
Уэсли Снайпс поделился деталями сюжета "Поездки в Америку 2"

"Поездка в Америку 2": Уэсли Снайпс поведал небольшие подробности сюжета сиквела с Эдди Мерфи

"Поездка в Америку 2": Уэсли Снайпс поведал небольшие подробности сюжета сиквела с Эдди Мерфи
Обновлено 15:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
В сиквеле Аким (Эди Мерфи) узнает о своем утерянном сыне и вынужден будет вернуться в Америку для того, чтобы встретиться с возможным наследником престола.

Вторая часть знаменитой романтической комедии "Поездка в Америку" наконец расскажет о дальнейшей судьбе принца Акима в исполнении Эдди Мерфи. Вместе с тем в предстоящем сиквеле появятся некоторые новые персонажи, и одного из них сыграет Уэсли Снайпс. Правда, 58-летний актер, который совсем недавно уже успел посотрудничать с Мерфи, снявшись вместе с ним в картине "Меня зовут Долемайт", не стал вдаваться в подробности, кого именно он сыграет в "Поездке в Америку 2".

В интервью Entertainment Tonight Снайпс сказал: "Я буду большим братом [Имани Иззи в исполнении Ванессы Белл Кэллоуэй]. Кроме того, я тот, кто будет следить за тем, чтобы в округе все было под контролем. Мое имя - генерал Иззи. Мы можем пойти либо трудным, либо легким путем. Решать вам".

Напомним, в оригинальном фильме Имани Иззи - та самая очаровательная и покорная девушка, которую выбрали Акиму в жены без его ведома. Прямо перед брачной церемонией Аким решает переговорить с Имани наедине. Именно после этой забавной беседы герой Мерфи решает отправиться в Нью-Йорк на поиски другой невесты. Также в фильме мельком показан полковник Иззи, отец Имани. Его сыграл покойный ныне Кэлвин Локхарт.

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"Поездка в Америку 2" расскажет о том, как Аким, уже будучи королем, узнает, что у него в Америке есть сын. Согласно воле умирающего отца, Аким отправляется на поиски своего наследника. Фильм должен выйти в прокат 17 декабря 2020 года.

Напомним, что осенью 2019 года Эдди Мерфи планирует сняться в продолжении "Полицейского из Беверли-Хиллз" после сиквела "Поездки в Америку".

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Эдди Мерфи, Уэсли Снайпс, Поездка в Америку, Поездка в Америку 2.

Автор:

Телеграф
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