Ричард Гир и Дайан Китон станут супругами в новом фильме

Ричард Гир, Дайан Китон, Блейк Лайвли и Лин-Мануэля Миранда вместе снимутся в новой романтической комедии.

Фильм будет произведен компанией Zwick & Herskovitz "The Bedford Falls Company". Эдвард Цвик и Маршалл Херсковиц напишут сценарий и спродюсируют романтическую комедию под названием "The Making Of".

Съемки фильма начнутся весной следующего года.

Главные роли в картине сыграют Ричард Гир, Дайан Китон, Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда.

Сюжет вращается вокруг двух пар: режиссеры, давно состоящих в браке (Гир и Китон), наняли чрезмерно эмоциональных актеров (Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда), чтобы те сыграли их в молодости в истории об их великой любви. К сожалению, к моменту начала съемок их легендарный брак распадается. Создатели фильма хотят сделать хит, а актеры хотят рассказать правду.