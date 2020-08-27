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Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее "прорывом" в актерской карьере

Дженнифер Энистон рассказала о роли, которая стала ее "прорывом" в актерской карьере
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru
Дженнифер Энистон давно зарекомендовала себя как актриса, которой под силу исполнить любые роли в любых жанровых фильмах, но в начале своей карьеры она и представить не могла, на что способна.

Ситком "Друзья", в котором Энистон сыграла Рэйчел Грин, принес ей не только славу, но вместе с тем и сомнения, ведь тогда актриса задумалась о том, удастся ли ей совладать с персонажем другого типа.

Возможность это проверить подвернулась довольно быстро - в 2002 году Дженнифер снялась в фильме "Хорошая девочка", и именно он стал поворотным моментом в её карьере. В недавнем интервью The Hollywood Reporter актриса призналась, что долгое время не могла избавиться от образа Рэйчел, и роль в драматическом фильме стала настоящим спасением.

Энистон отметила, что до того, как ей довелось сыграть попавшую в ловушку неудачного брака девушку из захолустного городка, она буквально ставила свою жизнь под сомнение и какое-то время даже верила тем, кто утверждал, будто она не способна на глубокие, полные внутреннего надлома образы.

"Я просто помню, как меня охватывала паника. Я думала, вдруг остальные говорят правду, и я - всего лишь та девушка из нью-йоркской квартиры с фиолетовыми стенами. Я должна была проверить, смогу ли что-то еще, кроме этого", - вспоминает актриса.

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Сейчас Дженнифер воспринимается больше как кинозвезда, хотя и от ролей в телешоу она не отказывается. Последней из её работ такого рода стал сериал "Утреннее шоу", который выходит на стриминговом сервисе Apple+. И хоть о "Друзьях" актриса вспоминает с теплотой, она явно рада, что роль в "Хорошей девочке" помогла раскрыть другую сторону её таланта.

Как сообщалось ранее, Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединяются, но только на экране.

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Кино, Дженнифер Энистон, Хорошая девочка.

Автор:

Телеграф
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