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Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединяются: но только на экране

Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединяются: но только на экране
15:47 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Голливудские актеры и экс-супруги снова воссоединятся на экране, спустя долгих 19 лет.

Дженнифер Энистон и ее 56-летний экс-супруг Брэд Питт вместе примут участие в чтениях комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".

Какие именно роли исполнят актеры и в каких сценах появятся вместе пока неизвестно.

Чтения состоятся в виде прямой трансляции. Цель проекта - сбор средств для организации Шона Пенна CORE, которая помогает в тестировании вакцины против коронавируса. Трансляция пройдет в четверг, 20 августа на Facebook Live и TikTok. 

СМИ: Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума

В чтениях также примут участие и другие звезды: Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пенн, Морган Фримен и многие другие.

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Кино, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Актриса, Актер.

Автор:

Телеграф
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