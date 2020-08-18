Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединяются: но только на экране

Голливудские актеры и экс-супруги снова воссоединятся на экране, спустя долгих 19 лет.

Дженнифер Энистон и ее 56-летний экс-супруг Брэд Питт вместе примут участие в чтениях комедии 1982 года "Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай".

Какие именно роли исполнят актеры и в каких сценах появятся вместе пока неизвестно.

Чтения состоятся в виде прямой трансляции. Цель проекта - сбор средств для организации Шона Пенна CORE, которая помогает в тестировании вакцины против коронавируса. Трансляция пройдет в четверг, 20 августа на Facebook Live и TikTok.

В чтениях также примут участие и другие звезды: Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шон Пенн, Морган Фримен и многие другие.