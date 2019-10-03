"Завершение книги": Эдди Мерфи о съемках продолжения "Полицейского из Беверли Хилз"

Новости культуры:Эдди Мёрфи планирует сняться в продолжении "Полицейского из Беверли-Хиллз" после сиквела "Поездки в Америку".

Как рассказал Эдди Мёрфи, он воспринимает продолжения "Полицейского из Беверли-Хиллз" и "Поездки в Америку", а также своё возвращение в Saturday Night Live как "завершение книги". После съёмок в кино и на ТВ актёр собирается вернуться к стендап.

Об этом сообщает Collider.

"Мы снимем продолжение "Полицейского из Беверли-Хиллз" после сиквела "Поездки в Америку", а потом я планирую вернуться на сцену, к выступлениям в стендапе. Им я и буду заниматься большую часть времени", - сказал Мёрфи .

"Эти фильмы и моё возвращение в SNL... я думаю обо всём этом как об окончании добротной книги. Если бы я решил уйти на покой и провести остаток жизни на диване, то я бы закончил именно на такой забавной ноте", - добавил он.

"Полицейский из Беверли-Хиллз" — серия фильмов об Акселе Фоули, детективе из Детройта, который расследует ряд преступлений в Лос-Анджелесе. В цикле вышли три части — в 1984, 1987 и 1994 году. Общие сборы трилогии превысили 735 миллионов долларов.

Paramount Pictures планировала снять четвёртую часть "Полицейского из Беверли-Хиллз" сначала в 2006-м, а затем в 2016 году, однако производство фильма так и не началось.