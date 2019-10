Эдди Мерфи извинился за шутки, которые сделали его знаменитым в начале карьере (Фото)

В 2019 году после долгого перерыва комик Эдди Мерфи вернулся в кино, сыграв главную роль в биографическом фильме Меня зовут Долемайт. В интервью The New York Times актер откровенно признался, что не любит свои старые стендапы, сделавшие его известным. В частности, это касается его знаменитого скетч-шоу "Как есть" 1987 года, в котором Мерфи шутит про сексуальные отношения и использует слово "fuck" свыше 200 раз.

"Вы знаете, я был молодым парнем с разбитым сердцем, и вел себя как м*дак. Боже мой, это было слишком", - сказал Мерфи, отметив, что старые гомофобные шутки заставляют его морщиться.

Это не первый раз, когда Мерфи с сожалением оглядывается на свой старый материал. Еще в 1996 году он извинился за гомофобный материал в скетч-шоу "Околесица", которое включает в себя оскорбительные шутки о СПИДе, а также гомофобные шутки, которые он рассказывал на протяжении многих лет в других выступлениях.

"Я глубоко сожалею о любой боли, которую все это вызвало, - сказал он в своем заявлении, добавив, что его "дезинформировали" о СПИДе. - Как и весь остальной мир, в 1996 году я получил больше знаний о СПИДе, чем в 1981 году. Я думаю, что было бы несправедливо брать слова дезинформированного 21-летнего парня и приписывать их информированному 35-летнему мужчине. Я знаю, насколько серьезной является проблема СПИДа во всем мире. Я знаю, что СПИД не смешной. Сейчас 1996 год, и теперь я стал намного умнее".

В новом интервью Эдди Мерфи пообещал, что сделает большое возвращение в стендап-комедию, и никогда больше не сдастся. При этом его материал будет исходить из другого источника вдохновения.

"Я не в центре. Теперь это мои дети, и все вращается вокруг них", - сказал 58-летний актер, у которого есть 10 детей от четырех разных женщин, включая участницу группы Spice Girls Мелани Браун.

С 21 декабря Мерфи также станет хостом вечернего шоу "Saturday Night Live", которое отправило его в мир комедии, когда ему было всего 19 лет. В интервью он коснулся недавнего скандала с начинающим комиком Шейном Гиллисом, которого уволили из шоу после старых оскорбительных шуток об азиатах.

All in the family! #EddieMurphy posed it up with girlfriend Paige, her mother, his mom and all 10 of his kids. https://t.co/E1qGTV0hw2 pic.twitter.com/HTOXt5nL67

— (@TheYBF) 27 декабря 2018 г.