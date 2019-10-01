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Эдди Мерфи извинился за шутки, которые сделали его знаменитым в начале карьере (Фото)

Эдди Мерфи извинился за шутки, которые сделали его знаменитым в начале карьере (Фото)
22:21 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:58-летний комик жалеет о гомофобных шутках, которые так любил на заре карьеры.

В 2019 году после долгого перерыва комик Эдди Мерфи вернулся в кино, сыграв главную роль в биографическом фильме Меня зовут Долемайт. В интервью The New York Times актер откровенно признался, что не любит свои старые стендапы, сделавшие его известным. В частности, это касается его знаменитого скетч-шоу "Как есть" 1987 года, в котором Мерфи шутит про сексуальные отношения и использует слово "fuck" свыше 200 раз.

"Вы знаете, я был молодым парнем с разбитым сердцем, и вел себя как м*дак. Боже мой, это было слишком", - сказал Мерфи, отметив, что старые гомофобные шутки заставляют его морщиться.

Это не первый раз, когда Мерфи с сожалением оглядывается на свой старый материал. Еще в 1996 году он извинился за гомофобный материал в скетч-шоу "Околесица", которое включает в себя оскорбительные шутки о СПИДе, а также гомофобные шутки, которые он рассказывал на протяжении многих лет в других выступлениях.

 
 
 
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Honored for the opportunity to photograph the great Eddie Murphy for the premiere issue of @netflixqueue. A big thanks to the team! #eddiemurphy

Публикация от Mark Seliger (@markseliger)

"Я глубоко сожалею о любой боли, которую все это вызвало, - сказал он в своем заявлении, добавив, что его "дезинформировали" о СПИДе. - Как и весь остальной мир, в 1996 году я получил больше знаний о СПИДе, чем в 1981 году. Я думаю, что было бы несправедливо брать слова дезинформированного 21-летнего парня и приписывать их информированному 35-летнему мужчине. Я знаю, насколько серьезной является проблема СПИДа во всем мире. Я знаю, что СПИД не смешной. Сейчас 1996 год, и теперь я стал намного умнее".

В новом интервью Эдди Мерфи пообещал, что сделает большое возвращение в стендап-комедию, и никогда больше не сдастся. При этом его материал будет исходить из другого источника вдохновения.

"Я не в центре. Теперь это мои дети, и все вращается вокруг них", - сказал 58-летний актер, у которого есть 10 детей от четырех разных женщин, включая участницу группы Spice Girls Мелани Браун.

С 21 декабря Мерфи также станет хостом вечернего шоу "Saturday Night Live", которое отправило его в мир комедии, когда ему было всего 19 лет. В интервью он коснулся недавнего скандала с начинающим комиком Шейном Гиллисом, которого уволили из шоу после старых оскорбительных шуток об азиатах.

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"Я прошел через все эти вещи, так что это не страшно. Добро пожаловать в клуб", - сказал он, отметив, что все же извинился за собственные "невежественные" шутки о СПИДе.

Новая работа Мерфи "Меня зовут Долемайт" рассказывает о комике 70-х Руди Рэе Муре. После своего дебюта на Международном кинофестивале в Торонто картина собрала множество позитивных отзывов и будет выпущена на Netflix 25 октября.

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