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Вторник, 01.10.2019
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Квентин Тарантино усердно работает над романом о ветеране Второй мировой войны

Квентин Тарантино усердно работает над романом о ветеране Второй мировой войны
15:46 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Все более чем заинтригованы в том, что же получится у знаменитого кинорежиссера в литературной деятельности.

Легендарный режиссер, известный благодаря таким работам, как "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Однажды в Голливуде" и многих других кинокартин, обсудил идею своей книги с Мартином Скорсезе.

В беседе с известным режиссером Квентин Тарантино объяснил: "Сейчас я работаю над книгой. И у меня есть этот персонаж, который был во Второй мировой войне, он видел много омерзительных вещей".

"А теперь он вернулся домой, похоже на 50-е годы, и он больше не реагирует на фильмы. Он считает их субъективными после всего того, через что он прошел. Для него голливудские фильмы - это фильмы. И вот, вдруг, он услышал об этих иностранных фильмах Куросавы и Феллини…"

Далее он объяснил: "И поэтому он говорит: "Ну, может быть, у них есть другое видение на фильм, чем этот фальшивый Голливуд". Известный американский кинорежиссер не вдавался в подробности своей новой книги.

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Напомним, что сейчас Квентин Тарантино работает над новой кинокартиной "Звездный путь", которая выйдет уже в следующем году. Как сообщается, режиссер передал "Звездный путь" Paramount, над которым сейчас работает группа писателей.

На вопрос о прогрессе в проекте "Звездный путь" Тарантино ответил: "Уже есть сценарий к нему. Мне нужно оценить его, но я пока не сделал это".

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Актер, Кинорежиссер, Сценарист, Квентин Тарантино, Кинопродюсер.
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