Киану Ривз прочел сценарий "Матрицы 4" и поделился первым впечатлением (Видео)

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Актер раздразнил поклонников, назвав сюжет четвертого фильма про Нео очень амбициозным.

За последний год Киану Ривз не раз удивлял фанатов неожиданными выступлениями и любопытными высказываниями. Не стали исключением и его слова, произнесенные в беседе c представителем портала Entertainment Tonight. Корреспондент Нишель Тернер подловила актера перед специальным показом фильма "Готовься к войне", на корый Ривз пришел в сопровождении сестры – продюсера драмы Карины Миллер.

Актер держался скоромно, но в ответ на вопрос о долгожданном продолжении "Матрицы" признал, что уже прочитал сценарий и крайне взволнован поворотами сюжета, которые ждут его персонажа.

Это очень амбициозно. Как оно и должно быть!– заметил Ривз.

И эти слова можно считать весомым обещанием, ведь предыдущие части "Матрицы" с каждым разом выходили на все более высокий уровень. Первый фильм совершил прорыв в научно-фантастических боевиках, а "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" создали во вселенной фильма сложную мифологию.

Кстати, "Матрица 4" порадует зрителей также встречей с Кэрри-Энн Мосс, которая играет роль Тринити. Правда, если принять во внимание, что в третьей части персонаж Мосс погибает, сложно сказать, насколько значительна будет ее роль в будущей картине.

Точная дата премьеры очередной части "Матрицы" не называется, но известно, что ее выход запланирован на 2022 год.